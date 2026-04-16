蜜语纪｜剧情懒人包、5大看点 钟汉良与朱珠熟龄恋爱

《蜜语纪》｜由钟汉良、朱珠及李梦领衔主演的陆剧《蜜语纪》已于4月13日在腾讯影片和爱奇艺平台播出，剧情围绕成年人对职业发展与爱情的理性抉择，全剧共38集。下文为您精心整理了《蜜语纪》的剧情懒人包，即睇分集剧情、角色介绍及5大必看亮点！

剧情大纲

追剧日历

角色介绍

角色关系图

分集剧情

必看亮点

《蜜语纪》4月13日起开播。

故事由酒店总经理纪封（钟汉良 饰）与净身出户后落魄成清洁员的许蜜语（朱珠 饰）展开。纪封透过肃清酒店贪腐、优化管理等措施，成功让浦荣饭店重回正轨；而许蜜语则从客房保全逆袭成为金牌销售，二人共同对抗介入婚姻的第三者鲁贞贞（李梦 饰）。

《蜜语纪》由钟汉良、朱珠以及李梦领衔主演。

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《蜜语纪》追剧日历公开！

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钟汉良 饰 纪封

纪封是一位明星级酒店经理人，他回归浦荣饭店担任新任总经理，并以雷霆手段肃清内部贪腐问题，同时进行改革以优化管理。

钟汉良饰演酒店经理纪封。

朱珠 饰 许蜜语

许蜜语原为豪门阔太，在结婚纪念日发现丈夫出轨后，决绝地选择离婚并净身出户。为求谋生，她进入浦荣饭店，从客房保全做起，其后凭借努力调入销售部，最终成为金牌销售。

朱珠饰演许蜜语。

李梦 饰 鲁贞贞

鲁贞贞是许蜜语前夫聂予诚的出轨对象，她的出现为许蜜语的职场与个人生活带来了极大挑战。

李梦饰演小三鲁贞贞。

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《蜜语纪》角色关系图公开！

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第1－2集：纪封为促成合作隐瞒出轨事实

酒店经理纪封为保护贵客聂予诚，提前将其正妻许蜜语到来的消息告知对方，并更换房间以避免上演捉奸闹剧，其目的是为了促成斯威集团与畅漾旅行社的合作。许蜜语在丈夫床上发现不属于自己的性感内裤，聂予诚矢口否认，纪封则主动揽责并拒绝调阅监控录像，让蜜语暂时消除了疑虑。其后，许蜜语依短讯前往饭店为丈夫送衣服，却意外撞见他出轨的场面。尽管聂予诚在争吵后忏悔，但许蜜语考虑到家庭负债、继父恩情及十年的感情，最终选择了原谅。

第3－4集：许蜜语离婚后求职无果

许蜜语原谅丈夫后，继续为他升职应酬并准备怀孕。然而，聂予诚因项目危机与鲁贞贞旧情复燃，更在对方怀孕后借钱安排其入住私立医院。当许蜜语发现两人私下联络并跟踪至妇产医院后，信任彻底崩塌，决心离婚。她在庆功宴上当众揭发丈夫的丑事，不仅使其升职失败，也让鲁贞贞失去了工作。聂予诚要求许蜜语净身出户，但她凭借投资证据反制，逼使对方签署收益分成协议。可惜好景不常，她被告知投资血本无归，加上十年未工作的空白期，令她在求职路上屡屡碰壁，陷入巨大压力。

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1. 热度与口碑远超市场预期

《蜜语纪》开播初期反应平平，但在播出一天后热度迅速攀升，正片有效播放市占率飙升至12.3%，成功超越同期由迪丽热巴主演的《白日提灯》及鞠婧祎的《月鳞绮纪》，表现远超市场预期。

《蜜语纪》热度可观！

2. 朱珠演绎女性真实职场困境

剧中，朱珠饰演的许蜜语在离婚后，因长达十年的工作空白期而在求职路上处处碰壁，最终只能选择从事劳动密集的酒店清洁工作。这个情节深刻反映了当今许多中年女性，特别是全职妈妈重返职场时所面对的真实困境，引发观众深思。

朱珠在职场上逆风翻盘！

3. 钟汉良「吻技天花板」引发期待

钟汉良的吻技向来被誉为教科书级别，他擅长透过吻戏演绎角色的复杂心境，无论是《何以笙萧默》中的执念深吻，还是《今生有你》里充满破碎感的拥吻，都令观众印象深刻。大家非常期待他将如何透过吻技，展现与朱珠所饰演角色之间成年人的情感拉扯。

钟汉良与朱珠上演极有拉扯感的中偶！

4. 星光熠熠的演员阵容

《蜜语纪》除了由钟汉良与朱珠担纲主角外，配角阵容同样强大。凭借《逐玉》赚人热泪的高卿尘亦有参演，证明了选秀艺人的演技潜力。此外，曾在《苍兰诀》合作的徐海乔与郭晓婷也再度搭档，在剧中饰演一对欢喜冤家。

高卿尘有份参演！

5. 金牌导演与人气原著加持

本剧由曾执导《亲爱的翻译官》、《趁我们还年轻》等热门剧集的导演王迎操刀，并改编自红九的同名网络小说，本身已具备一定的粉丝基础。此外，女主角朱珠更为剧集献唱「蜜语曲」《熟透》，足见制作团队的满满诚意。

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