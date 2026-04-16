女神配对计划2丨何沛珈甩拖后首度公开招亲：唔惊旧爱阮浩棕参加 俞可程单身一年半盼遇「张智霖式酒窝男」 阮嘉敏要蒙猪眼对象

TVB恋综节目《女神配对计划2》今日在电视城举行全球招亲记者会，新一代女神何沛珈、俞可程、郭珮文、阮嘉敏、陈若思参与，她们即场分享心目中的理想对象，更发誓现在没有拍拖。而上一季女神叶蒨文、罗毓仪、李芷晴、梁敏巧、关嘉敏亦到场分享感受。大会更公布新一季会安排「隐形女神」出现节目，与五位女神「争仔」。

何沛珈会按灯给阮浩棕

早前跟阮浩棕（Nic）甩拖的何沛珈，表示以往拍拖对象也是被人撮合，又指该节目会筛选高质男士参与，相信会找到跟自己灵魂启合的对象。谈到可会担心旧爱阮浩棕参加节目重新追求她？何沛珈表示不会惊，亦欢迎任何人参加，若然阮浩棕参加的话会按灯给他，因为也是出镜机会。

俞可程望对象要三观一致

而俞可程表示有份参与节目《东张西望》大多女艺人，没太多机会识男生，本身巳单身一年半时间，家人都想她快点拍拖，希望对象要跟自己的三观一致，因为也想长久发展。谈到择偶条件，俞可程笑言喜欢Sweet的男生，既温柔又爱锡她，面上有酒窝好似张智霖一样。

阮嘉敏要蒙猪眼男生

现年34岁的阮嘉敏，笑言五位女神当中自己年纪最大，妈妈和嫂子亦戥她心急要快点拍拖。她说：「我一年半无拍拖，但比较难揾对象，因为好『宅』，公司邀请我参加呢个活动，主动帮我揾男朋友。」对于择偶条件，阮嘉敏表示要蒙猪眼的男生，好似李荣浩的眼睛，而且要I人，还要像她哥哥一样有幽默感。

何沛珈未试过被人「撬墙脚」

谈到会出现「隐形女神」跟她们「争仔」，亦有机会踢出局。阮嘉敏表示不担心，跟四位女神都喜欢不同类型的男生，互相会为对方帮眼睇男生，就算加入「隐形女神」感觉都似一个大家庭一样，又认为缘份真的到来，就不会被人撬墙脚，勉强亦无幸福，相信上天已安排一切。她说：「如果咁易被人抢走，证明唔系真爱啦！」何沛珈、俞可程和阮嘉敏均表示现实中未试过被人「撬墙脚」，但阮嘉敏表示曾经跟旧爱分手后，对方好快发展另一段感情，但自觉没所谓，因为爱情没分对错，也是讲求缘份。俞可程则谓好欣赏上一季女神梁敏巧与追求者刘启进（Matt）成功配对，因为男方始终如一追求梁敏巧。