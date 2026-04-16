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王敏德胞弟Declan Wong翻红 《赌侠2》片段于内地网掀热话 移居海外唔同晒样 预告将返港？

影视圈
更新时间：17:00 2026-04-16 HKT
发布时间：17:00 2026-04-16 HKT

近日内地社交平台掀起一股怀旧热潮，而焦点竟是1991年电影《赌侠2之上海滩赌圣》中的经典角色！除了周星驰、巩俐等巨星，当年与星爷斗法的「法国赌神Pierre Cashon」凭一句霸气对白「我要验牌」，时隔超过三十年突然在网络上翻红，令饰演该角的演员Declan Wong人气急升。虽然香港观众对他并不陌生，知道他是王敏德的胞弟，但这一波热潮却让许多内地网民惊觉这位「宝藏演员」，纷纷探寻他的背景。

王敏德几年未见胞弟Declan

对于弟弟的意外翻红，身为兄长的王敏德日前回应时显得相当兴奋。他表示自己知道弟弟获不少内地网民爱戴，并已火速联络上Declan，告诉对方：「你快啲返嚟见Fans。」王敏德更透露，兄弟二人已有数年未见，非常思念对方，希望能促成此事，并爆响口说：「有机会下个月（返）！」看来，「法国赌神」回归「验牌」指日可待。

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王家三杰闯影圈星途各异

王敏德三兄弟均曾投身娱乐圈，大哥王盛德（Russell Wong、罗素）主要在美国发展，参演过多部荷里活电影；二哥王敏德（Michael Wong）长年活跃于香港影坛，至今仍是观众熟悉的面孔。相比之下，排行最细的Declan Wong星途较为平淡，仅参演过《纵横四海》、《赌侠II上海滩赌圣》及《与鸭共舞》三部电影，而「法国赌神」已是其演员生涯中最具代表性的角色。

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Declan息影后生活写意

Declan Wong早已淡出影圈，并在外国创办旅游公司，享受人生。虽然他是三兄弟中最年轻的一位，但近年留著一头灰黑长发的他，外貌反而比两位兄长更显成熟。早年他曾因髋关节受伤需以拐杖代步，但无阻他享受旅游生活。有趣的是，他曾在IG影片中大骚花式洗牌技巧，动作如行云流水，让人不禁联想起电影中的经典场面，证明「法国赌神」的功力在三十年后依然未有半分退步！

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