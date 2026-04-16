《九龙城寨之终章》阵容升级 传George欧镇灏加盟演「关键角色」 有望再战金像奖最佳新演员

亿元票房电影《九龙城寨之围城》续集《终章》的演员阵容持续引发全城关注。继早前《星岛头条》独家爆吴彦祖将加盟，取代原定的木村拓哉后，最新消息指男团P1X3L成员欧镇灏（George）亦已确定参演，成为「城寨」新成员。据了解，George将饰演一名对剧情具影响力的关键角色，不仅戏份吃重，更会与多位主角有精彩对手戏，为《终章》的故事线增添重要变数。

George欧镇灏曾为金像奖最佳新演员大热

近年从唱跳偶像成功转型演员的欧镇灏（George），演艺潜力备受瞩目。他自选秀节目《全民造星II》出道，以男团P1X3L成员身份活跃于乐坛，去年更凭借电影《不赦之罪》首次担纲男主角，饰演一名力求救赎的少年犯。其细腻且充满层次的演出赢得业界及观众一致好评，一度被视为香港电影金像奖「最佳新演员」的大热门。虽然电影最终无缘参赛，但George的演技实力已获肯定，今次获邀参演《九龙城寨之终章》，正是对其实力的最佳证明。

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George欧镇灏能否凭《终章》再争金像奖？

虽然George欧镇灏在《不赦之罪》已担任男主角，按金像奖「最佳新演员」的提名资格，似乎已错过角逐机会。然而，由于《不赦之罪》未获参选资格，导致George在「不战而败」的情况下，其提名资格仍存有灰色地带。未来能否凭《九龙城寨之终章》中的表现再次冲击新演员奖，将有待金像奖董事局的最终商议。对于George加盟一事，电影公司无限动力未有否认，仅回应「适时有待公布」，更让影迷对他的角色充满期待。

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