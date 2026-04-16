张德兰跌断左膊甩骹入院相曝光 暂不能过份郁动复原需时 坚持举行演唱会做到最好报答大家

66岁「四朵金花」张德兰昨日（15日）下月举行的演唱会试衫前夕不小心跌倒，张德兰演唱会公司其后回复《星岛头条》：「张德兰检查后，左边膊头裂咗骨，甩咗骹。现在留院明天将要做个小手术。」资深传媒心杨绍鸿今日（16日）贴上张德兰的入院相并说：「德兰多谢大家嘅问候，昨晚佢已经做咗一个小手术，原则上冇乜大碍，只不过只手暂时不能过分郁动，大约一个月后就会冇事，所以唔会影响佢嘅演唱会，各位唔需要担心。」

张德兰最担心影响个唱进度

昨晚主办方曾在官方专页称：「据德兰夫婿杨伟诚表示医生话复骹手术系小手术，目前预计都要 3、4 星期，左手可以小郁动，希望唔会对演唱会太大影响，不过见到太太痛到入心，我都好心痛，大前提就系佢康复为先。」张德兰最担心影响个唱进度，她忍住痛楚表示：「原本要试衫和排舞，今日未能完成工作任务，要向各主办方讲声抱歉。」相关阅读：66岁张德兰红馆开骚前惊传意外！试衫不慎跌倒左膊骨裂兼甩骹 留院将要接受小手术

张德兰坚持把演唱会做到最好

张德兰亦有在小红书拍片交代详情，原来当时张德兰在深圳试服装时，未察觉尚有一级楼梯而差错脚跌倒，左膊先撞落地下，即时感到非常痛楚，丈夫杨伟诚即时安排太太坐车回港就医。张德兰坦言：「小小的意外使我更有斗志把演唱会做到最好。永远向前，永不停步，虽然遇到意外，仍会坚持把演唱会做到最好，报答大家！」片中张德兰左边膊头明显无力：「我冇留意原来有级，咁我就照行，咁样一级，点知一级落咗去。因为今日著得靓啲呀，著咗高高踭鞋，咁样一仆嘅时候呢，我就呢边跌落去。咁搞到而家呢只手就好痺呀，可能有啲问题，即刻要去睇睇先。」张德兰还说：「真系好对唔住大家，今日一心嚟做嘅嘢都完成唔到，竟然要去睇医生，真系。」

张德兰连日来为演唱会进行筹备工作

张德兰为庆祝入行60周年，将于5月30日在红馆首度举行《相识是缘份张德兰演唱会》，连日来为演唱会进行筹备工作，同时特别录制四首新歌《快意人生》、《惜缘》、《记亲恩》及《活在当下》，她笑称担心在个唱上会感触落泪，所以要提醒控制自己，不可影响表现，又指为个唱练舞配合歌曲，今次歌单亦很长，除了有经典歌，也会有一些少唱的歌曲。至于今次开骚可有打乱生活？张德兰自认生活好规则律，为了开骚开始要试衫、整发型、开会等，不过老公也很支持她。谈及演唱会嘉宾，她表示要保持神秘，但自己不介意跟新生代歌手合作，因为喜欢尝试新事物，又指新歌《活在当下》以新元素唱法，过程中也有很多新尝试。

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