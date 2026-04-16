女神配对计划2丨5大全新配对女神名单曝光 何沛珈阮嘉敏堪称贤妻之选 俞可程惊艳登场

由「金牌媒人」林盛斌担任主持的TVB真人骚恋综《女神配对计划》在第一季创下佳绩后，相隔一年《女神配对计划2》载誉归来，再度掀起全城热话。今季同样有五位女神级艺人加盟，公开招募理想对象，广邀全球有自信的男士们一同参与，寻找真爱。 有份参与配对计划的五大女神分别是郭珮文（Juliana）、陈若思（Amber）、俞可程（Kanis）、阮嘉敏（Mandy）和何沛珈（Roxanne）。

今次节目规格全面升级

第二季五大女神名单公布后，在网上掀起热话，TVB今日（16日）举行记者会宣布详情，今次节目规格全面升级，除了请来林盛斌（Bob）坐镇，更邀请玄学天后云文子师傅为嘉宾把关。上季女神梁敏巧、关嘉敏、叶蒨文、李芷晴及罗毓仪亦现身为新一季造势。

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五位女神之中年纪最轻的是郭珮文，只有25岁的郭珮文年纪比上一届所有女神还要年轻，郭珮文嗜好亦相当另类，就是「研究骨相」，与郭珮文兴趣相若的，还有近日凭《正义女神》的「癫疯」演出人气急升的陈若思，陈若思于恋爱的要求竟是认识男朋友前要先睇八字，相当特别。另凭「惊世」魔音及在《东张西望》的拼搏表现、于短期内极速入屋的俞可程，与郭珮文一样是港姐界的性感女神，不过外表Lady的她，内里竟是男仔头，更声称能与任何类型男士好好相处，与其「独立得嚟好黐身」的自我描述一样充满矛盾但又好有吸引力。以上三位均为今届女神I人代表。

而剩下两位的E人代表，则是阮嘉敏及何沛珈。何沛珈之前曾公开承认已单身数个月，是5位女神中最高䠷一位，身高高达170cm，而且嗜好多多，唱歌、跑步、散步、打坐、睇戏、跳舞全部都啱，绝对是动静皆宜代表。观乎「恋爱特点」，何沛珈亦相当贤慧，讲明「钟意照顾另一半」，后续表现令人期待。而今年年初凭内地微短剧《瘦一斤，赚一斤，虐哭前任不过瘾》人气劲升的阮嘉敏，单身时间长达1年半，观乎「恋爱特点」估计是与过份热爱工作有关；不过阮嘉敏其实绝对拥有持家特质，皆因其嗜好竟是做家务及洗碗，与何沛珈一样可列入贤妻之选。

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《女神配对计划2》五大女神Profile

郭珮文 Juliana

年龄：25岁

出生日期：2001年8月23日

星座：狮子座

身高：168cm

MBTI：INFP

拍拖次数：4次

单身时间：9个月

恋爱特点：未试过同香港人拍拖、希望对方可以同自己一齐欣赏美食

擅长及嗜好：研究骨相、食嘢

陈若思 Amber

年龄：30岁

出生日期：1996年4月6日

星座：白羊座

身高：162cm

MBTI：INFP

拍拖次数：5次

单身时间：1年

恋爱特点：识男友先要睇八字

擅长及嗜好：风水命理



俞可程 Kanis

年龄：28岁

出生日期：1998年1月2日

星座：山羊座

身高：167cm

MBTI：INFJ

拍拖次数：4次

单身时间：1年半

恋爱特点：独立得嚟好黐身

因为读测量，男同学比较多，所以自觉识得同任何类型嘅男仔相处

擅长及嗜好：任何新嘢都想试



阮嘉敏 Mandy

年龄：35岁

出生日期：1991年6月13日

星座：双子座

身高：163cm

MBTI：ENFP

拍拖次数：4次

单身时间：1年半

恋爱特点：事业型，容易因为工作而忽略另一半

擅长及嗜好：做家务、洗碗、玩篮球机、同公仔倾偈、整公仔、砌Lego

何沛珈 Roxanne

年龄：30

出生日期：1996年8月1日

星座：狮子座

身高： 170cm

MBTI：ENFP

拍拖次数：3次

单身时间：半年

恋爱特点：钟意照顾另一半、想另一半带领自己进步

擅长及嗜好：唱歌、跑步、散步、打坐、睇戏、跳舞