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赌王长房孙女何家华亲吻爆肌型男 3年前再婚最新状态惹揣测 6岁父母双亡曾患第三期乳癌

影视圈
更新时间：10:00 2026-04-16 HKT
发布时间：10:00 2026-04-16 HKT

现年50岁、已故赌王何鸿燊的长房孙女何家华（Faye Ho），于2023年与电单车锦标赛总监男友Stuart再婚，正当外界以为她终于迎来幸福时，近日她却无预警地在社交平台上，转发了与外籍爆肌型男的亲暱合照，其中更有一张心形构图的深情亲吻照，引发外界对其婚姻状况的无限揣测。

赌王长房孙女何家华与外籍型男接吻

相中的男主角，其社交帐号为「ronnduma」，照片由男方发布，并写下：「From yesterday with her（从昨天和她在一起）」，何家华的转发，让这段关系更添疑云。从该名大只型男在IG分享的内容可见，他是一名模特儿，经常展示其结实腹肌。在曝光的合照中，何家华与他同样身穿牛仔裤便服，在一个看似是天台派对的场合亲密揽腰，何家华脸上挂著灿烂的笑容。另一张照片中，两人更在城市璀璨的夜景下接吻。

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何家华幼年时父母车祸身亡

何家华被形容为「赌王家族最惨孙女」，一生经历充满挑战。她6岁时因父母车祸双亡而成为孤儿，由爷爷何鸿燊及姑姐何超雄抚养成人。2003年，她与首任丈夫Michael的世纪婚礼曾轰动一时，但婚姻仅维持6年便告终。离婚后，她独自带著一对子女移居英国，甚至不聘请佣人，凡事亲力亲为，去年更在伦敦体验摆地摊，展现出豪门后代罕见的朴实与随性。

何家华于2023年与车队总监男友结婚

何家华走过婚姻失败的低谷，至2016年她确诊第三期乳癌，幸得家人支持与医护人员的照顾，经过长达18个月的艰苦治疗后，最终成功战胜病魔。她在2021年收购英国赛车队并创立「FHO Racing」，成为英国电单车锦标赛中唯一的女性班主。事业发光的同时，爱情也迎来春天，与任职电单车锦标赛总监男友Stuart再婚，如今却爆出与型男的亲密照片，引起网上热话。

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赌王元配黎婉华大宅曝光

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