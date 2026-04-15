林明祯60岁妈妈身材好过女儿 穿火辣透视装若隐若现 网民激赞：史上最强美魔女

现年35岁的大马女神林明祯，以其甜美精致的五官，以及魔鬼身材，俘虏不少粉丝。然而，近日网上焦点却从她转移到了她的母亲身上。日前适逢林妈妈60岁大寿，其冻龄美貌和火辣身材，经大女儿林诗枝的社交平台曝光，瞬间震撼全网，网民惊呼：这家族的基因实在太强大。

林明祯妈妈庆祝60岁生日

林明祯的姊姊林诗枝在IG上，分享了数张为母亲庆生的照片，并写下「Happy 60 mom」。在照片中，一张在泳池边拍摄的生活照最为瞩目，林妈妈身穿一件白色的薄纱透视长袖上衣，内搭黑色bra，大方地展现了她纤瘦而凹凸有致的完美曲线，更令人惊讶的是，她皮肤紧致，脸上几乎看不到任何岁月留下的痕迹，散发出的优雅气质和年轻活力，完全不像一位已届花甲之年的长者。

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林明祯妈妈冻龄外貌引起网民讨论

林明祯妈妈「透视装」美照一出，立刻引发网民暴动。大家对林妈妈的真实年龄感到难以置信，纷纷涌入留言区表达震惊：「妈保养得太好了吧！」、「睇落似两姊妹」、「难怪女儿们都这么漂亮」，网民惊讶于林妈妈的美貌及身材，激赞她是史上最强冻龄美魔女。

林明祯来自单亲家庭跟随母姓

林明祯完美地遗传了母亲的优良基因外，林明祯的坚韧性格，都与母亲的经历密不可分。林明祯出生于槟城，9岁时父母离异，她与姊姊和两个弟弟便跟随母亲生活，并全部改姓「林」。当年，林母为了养家糊口，不得不独自前往新加坡打工，年仅9岁的林明祯便扛起「姊代母职」的重任，在家中照顾年幼的弟弟，塑造了她独立坚强的性格。

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