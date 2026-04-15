香港拳王私家车春宫片流出 女主角「癫癫」为本土AV女优 曾上ViuTV节目称遭落药家暴

香港网上讨论区及社交平台近日疯传一段长约14秒的不雅影片，片中一对男女在私家车内疑似进行口交，行为露骨，影片曝光后迅即引起轩然大波。片中男女主角的身份随后被网民认出，分别是30岁的香港AV女演员黄雅君（癫癫）及31岁的「香港拳王」罗祖胜（四海），事件令舆论哗然。

拳王车内激战兼施暴

该段疯传的影片显示，在一辆深色私家车的司机位上，一名金发戴太阳眼镜的男子正将手放在副驾驶座一名金发女子的头上，而该名身穿黑色性感背心的女子，其头部则在男方下体位置有所动作。影片后段更出现惊人画面，男方在「完事」后竟朝女方脸上狠掴两巴，再抓住其颈部向后推，疑似有进一步的暴力行为。

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网民斥二人道德沦亡

影片内容极具争议，引来大批网民怒轰，直斥二人行为「道德沦亡」、「要搞返屋企搞啦！公众地方嚟㗎！」，认为相关行为已触犯法例，「公众地方行为不检，拉得」。不过，也有网民质疑影片的真实性，认为「明显搏流量」、「似拍紧片多啲」，怀疑事件纯属为博取关注而「摆拍」。

癫癫曾上ViuTV节目自爆被暴打

随著事件发酵，女主角的身份很快被起底。现年30岁的黄雅君（癫癫）是香港本土AV女演员，同时也是一名Twitch实况主。令人意外的是，她曾在2025年4月播出的ViuTV清谈节目《怨女俱乐部》中担任嘉宾，大谈自己「遇人不淑」的惨痛经历，包括曾被前男友下药及暴力殴打，当时她的分享曾引发社会对「毒性关系」的广泛讨论。

癫癫称拍AV因「性渴求」

这位昔日的「受害者」在2025年7月受访时，坦承投身AV界的原因是出于个人选择。她表示：「因为本身我都有表演欲，加上机缘巧合有得做呢样嘢，同埋可以推动到香港，于是就尝试去做。」当被问及是否因对性有渴求而入行时，她直认不讳：「都系㗎，承认自己都大食，而家依然都keep住好大食，冇停过。因为30岁如狼似虎嘛。」

公众地方猥亵行为或可囚6个月

无论影片是真实发生还是摆拍，其行为都可能触犯法例。根据香港《刑事罪行条例》第148条「在公众地方的猥亵行为」，任何人在公众地方或公众可见情况下，猥亵暴露其身体任何部份，即属犯罪，一经定罪，最高可被罚款2,000港元及监禁6个月。此外，根据《淫亵及不雅物品管制条例》第21条，任何人如在香港发布淫亵物品，不论是否知情，均属犯罪，最高可判处罚款100万港元及监禁3年。法律专家提醒，即使事件纯属「摆拍」，只要内容涉及在公众地方作出不雅行为，同样可能构成刑事罪行。

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