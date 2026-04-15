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黄翠如洪永城亲密互动欠边界感？ 友达以上CP重聚默契依然 网民因一往事称二人最合衬

影视圈
更新时间：19:00 2026-04-15 HKT
发布时间：19:00 2026-04-15 HKT

洪永城与黄翠如这一对萤幕「最佳CP」，近日再度合体，现身机场准备出发拍摄旅游节目。洪永城在社交平台上载了多张照片，其中他与黄翠如的亲密自拍，再次引起了网民的热烈讨论。尽管两人现实中各有幸福的家庭，但他们一直「友达以上」，犹如知己的深厚情谊，以及幕前衬到绝的火花，总让网民忍不住认为二人才是最登对。

黄翠如将头靠向洪永城肩膊　

从洪永城分享的照片可见，他与黄翠如在机场候机时亲密互动。其中一张自拍，黄翠如将头靠在洪永城的肩膀上，对著镜头浅笑，而洪永城则做出趣怪表情，画面温馨又搞笑，完全展现了两人之间零距离的默契。另一张照片中，两人正经地自拍，俊男美女的组合，加上背景的机场离境大堂，瞬间让人回忆起他们合作无间的旅游节目。

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网民封洪永城与黄翠如最佳CP

洪永城与黄翠如合作多年，先后有《走过浮华大地》、《走过足球圣地》、《走过森林和原野》及《出走澳洲》等旅游节目，两人时而斗嘴互窒，时而又在旅途中互相扶持，那种自然不造作的化学作用，成功俘虏了大量观众的心，像家人般自在的独特「CP感」，非常入屋。

黄翠如称曾睇洪永城全相

随著洪永城和黄翠如各自找到归宿，洪永城与老婆梁诺妍育有两个可爱女儿，黄翠如亦与萧正楠组织了幸福家庭，育有一子「萧哈哈」。但网民看到二人新的机场合照后，纷纷留言「二人好合衬」、「第一眼以为换了伴侣」、「他们是闺蜜也是兄弟」，也有网民重提黄翠如曾透露看过洪永城全相，二人未能成为一对，竟成为网民的集体遗憾。

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洪永城与黄翠如曾多次合作

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