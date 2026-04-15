江图离世丨邵音音贴合照念「电视上第一个爱人」：总会见到他和妈妈 被吴楚帆经典金句闹足几十年

被誉为「亚视传奇绿叶」的江图今日（15日）因心脏病离世，享年89岁，艺人田启文（田鸡）证实消息：「（江图）真的走了，今天早上7时多，心脏病走。」江图在演艺界纵横超过60年，丽的电视及亚洲电视效力接近35年，是少有的亚洲电视忠诚艺人之一。江图的死讯传出后，不少艺人都感到婉惜。

邵音音盼电视上的第一个爱人一路好走

邵音音在IG贴上与江图最后一次合照并说：「七十年代在丽的电视剧里我是个上海街头的流莺，江图是个警察，见到我就抓。后来才知道他喜欢我，最后我终于找到护我一世的男人。过著幸福的生活。有个美好的家庭。这是我与江图友谊的开始。他很孝顺。他的妈妈是我的歌迷。不论我在那里演出，台下总会见到江图和他的母亲。后来我们成了麻将脚。彼此的铁粉铁脚。万事不由人计算，一生都是命安排。江图。电视上的第一个爱人，一路好走！永远怀念！」

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袁文杰永远怀念江图

同样在亚视效力多的袁文杰，今日亦有在IG贴上多张昔日与江图曾合作的剧照并说：「怀念江图叔！早两天和A记同事茶敍才提到你，你曾跟我讲：很陶醉于这个演艺行业…永远怀念你。」陈炜亦有在发文下留言：「RIP图图。」曾经与江图在电影《叔．叔》合作的袁富华表示：「佢系一个好好嘅前辈，希望佢完成自己嘅使命，好好休息喇，喺天国继续开开心心。」

吴楚帆的经典名句原来与江图有关

江图在60年代入行初期曾拍过不少粤语片，首部参与的电影《香港屋簷下》饰演富家子Henry，吴楚帆的经典名句「食碗面反碗底」，原来在戏中痛骂「Henry」江图两父子的对白，这一幕至今成为佳话。后来江图转战电视圈，先后在丽的、无线、佳视演出，佳视倒闭后，重投丽的，一做就做了接近35年，数十年来拍了逾百套电视剧。江图曾说：「有人问过我点解咁少拍电影？我拍电视一日三组戏，又古装又时装，如果拍一、两日都仲度到期，拍一套戏就抽唔到身。」

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