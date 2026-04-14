徐淑敏老公联手外资打造27亿娱乐王国 黄浩：佢哋都对李佳芯有兴趣 再点名两位香港演员

43岁视后李佳芯（Ali）去年宣布离开效力多年的TVB后，除了积极转型开设YouTube频道兼自组工作室外，李佳芯获前港姐徐淑敏（现名徐菁遥、Suki）商人老公黄浩的赏识签了三部电影合约，李佳芯将强势进军电影界。

黄浩称已达成27亿港元合作计划

黄浩近日又有新动作，称已获「Black Deer Entertainment」创办人兼管理合伙人Poya Shohani 正式确认，达成27亿港元的合作计划，联手打造东西方交流的开拓文化娱乐、艺术及体育产业版图。

相关阅读：李佳芯离巢TVB受富商力捧 获前港姐牵线强势进军影坛 伯乐开腔认豪掷8亿打造电影王国

黄浩与Black Deer Entertainment合作

黄浩表示很开心今次与Black Deer Entertainment合作：「我觉得香港有好多IP，好多题材可以发展，全球华人嘅market 好大，我哋想拍东、西方市场有兴趣嘅内容，除咗会制作电影，亦会拍摄电视剧，电影仲会安排喺串流平台播出。Black Deer Entertainment系主要投资方，拥有话事权，不过我哋说服咗佢哋拍剧，而且大部份戏嚟香港拍，所以喺亚洲区方面用边啲演员或者喺边度拍摄外景，我都建议。由于好多戏剧都以英语为主，所以会揾啲流利英语嘅演员，好似伍允龙、张曦雯都会合作，佢哋都对李佳芯也好有兴趣，而家仲同艺人斟洽中，希望可以合作。」

而Black Deer Entertainment回复香港传媒时亦证实与黄浩有合作，已签署初步协议。根据报导指，该计划由前瑞银投资银行家苏汉明参与促成，旨在结合东西方历久不衰的知识产权（IP），例如将「蜘蛛侠」、「蝙蝠侠」这类超级英雄概念，与中、港、日、韩等亚洲地区的经典IP融合，制作成面向全球发行的亚洲版英语荷里活电影。

此合作将会与香港的上市公司联手，利用其发行网络将作品推向内地及亚洲市场。除了电影制作，计划亦涵盖相关的商品开发，期望能全面重振香港影坛的国际影响力。

相关阅读：金像奖2026 | 李佳芯客串《金童》提名最佳新演员 视后挥别TVB、签8亿电影合约闯大银幕

李佳芯在电影世界「归零」重新学习

另一方面，李佳芯凭电影《金童》入围第44届香港电影金像奖「最佳新演员」，她形容今次获得提名就像取得「入场券」，象征正式进入电影圈，并扬言在电影世界会以「归零」的心态重新学习：「我好想用入场券来形容，感觉系话畀自己知你有一张入场券，代表住你曾经有一个作品得到提名，拎咗呢张入场券，你可以行入去，往后要用全新嘅态度，思维，状态去迎接全新的领域，去继续寻找、发掘一个全新嘅自己，然后去Fit in 将会遇到的每一个角色。」李佳芯最想挑战人性题材的作品或角色，又或者一些伦理关系，比较错综复杂的情感，或需要到极端情绪。至于对电影未来的心态，李佳芯坦言现在的心态像「一张白纸」，好想一切归零，不再像过去那样给自己太大压力，而是选择专注每个当下，将压力转化为动力：「我会选择用全新嘅视野，要克服自己畀自己嘅压力，希望只做好眼前每一个moment，好好享受每个角色。」

相关阅读：李佳芯离巢一年转战YouTuber 孖梁嘉琪杨潮凯合体拍片吸粉丝

关于Black Deer Entertainment

至于今次与黄浩合作的Black Deer Entertainment，根据该公司官网介绍，他们是一间拥有深厚荷里活产业背景的国际影视制作及投资公司，由创办人兼管理合伙人Poya Shohani所主理。该公司的创始团队由多位荣获奥斯卡金像奖的视觉特效专家及数位解决方案创新者组成，在行业内的集体经验超过80年。

根据Black Deer Entertainment公开的往绩显示，该公司曾参与资助及联合制作多个全球知名的大片系列，当中包括《Marvel》系列、《DC》系列、《狂野时速》（The Fast and the Furious）、《职业特工队》（Mission: Impossible），以及《X-Men：未来同盟战》（X-Men: Days of Future Past）和《引力边缘》（Gravity）等巨制。

公司的核心业务是为全球电影、电视及动画项目进行融资和联合制作，致力于将顶尖的影视创意与创新的金融投资策略结合，打造能连系东西方观众的优质内容。

徐淑敏为富贵老公豪搞生日派对？