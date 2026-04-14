杨千嬅成都连开两场个唱 全粤语歌单吸引逾七万观众 户外场馆考验体力精神

杨千嬅2026年《Live MY LIVE 1.0 世界巡回演唱会》首站成都，于4月11日及12日在东安湖体育公园主体育场一连举行两场，圆满收场。两场演出全数售罄，吸引接近七万名观众进场，场内灯海流转，万人齐唱，场面壮阔。

千嬅大力推动广东歌

今次成都站在体育场举行，千嬅要适应户外延伸舞台设计，舞台加阔、走位距离倍增，机关处处，考验的不只是唱功，亦同时考验体能与专注。然而，真正令这场演唱会写下纪录的，是她坚持以全粤语歌单上场，成为首位在内地体育场级别演出中，以全粤语歌单达成双场售罄的女歌手，她大力推动广东歌，落力唱出三十年音乐旅程。

千嬅坦承体能消耗远超红馆

骚后，千嬅坦承今次演出在音乐部份的体能消耗远超红馆，场地增大，无论集中力、表演能量都要加倍，「所以早咗到成都排练，户外大场真系要用好多能量。体力啦精神啦，舞台又多机关要留神，自己今次又拣嘅歌有啲都唔易唱。好彩天气未算太热，我已经开始做定，夏天户外好热嘅心理准备啦。」她又表示，自己每次开骚前除了练歌外，都要运动、warm up，保持灵活性，减少拉伤，「危险多，不同机关，多咗兼顾，系会多时间准备。」 这次巡演，是个人挑战，也非常需要团队的支持、观众的互动能量支撑，「暂时冇谂咁多，做几多场呀，当然都有一啲自己未去过开演唱会地方想去唱啦，尽力做啰。最开心系观众支持，几万人大合唱系真系好感动，带畀我好多能量。」

千嬅感谢团队支持与观众能量

今次相隔一年重返成都开唱，今次她特意提早几天抵达，抽空到东郊记忆打卡，感受这座城市，沿途遇上很多歌迷跟随，她形容「呢种真诚相遇，系好难得。佢地又系商场自发搞咗好大应援，我去到都哗一声，重大过以前唱片公司系香港商场搞𠮶啲唱片宣传活动，真系好多谢佢地，帮我留咗好多温暖嘅个人回忆。」