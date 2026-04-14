韩剧女神朴信惠证实怀上第二胎 公布预产期迎接家庭新成员 与演员崔泰俊结婚4年育有一子

韩剧女神朴信惠凭借著《原来是美男》、《继承者们》等多部热门韩剧走红，奠定其在演艺圈的女神地位。事业得意的她，感情生活也相当美满，2022年与演员崔泰俊结婚，同年喜获一子。如今，韩国媒体报导，朴信惠已怀上第二胎，准备迎接新成员的到来。

朴信惠预产期在今年秋天

根据多家韩国媒体报导，演艺圈相关人士透露，朴信惠已怀上第二胎。对此，朴信惠所属的经理人公司S.A.L.T Entertainment也证实此好消息，并表示：「朴信惠目前正在怀第二胎，预计于今年秋天生产，希望大家能给予温暖的祝福。」消息一出，外界纷纷献上祝福。

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朴信惠产后复出人气不减

朴信惠与比她年轻一岁的演员老公崔泰俊在就读中央大学时就已认识，直到2017年才熟识，并于2018年公开恋情。两人在2022年步入礼堂，并迎来第一个儿子。

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产后复出的朴信惠，依旧活跃于演艺圈，陆续接演《来自地狱的法官》、《卧底洪小姐》等作品，皆获得亮眼的成绩。其中，她在《来自地狱的法官》中展现了突破性的演技，获得广泛好评。而在《卧底洪小姐》中，她挑战一人分饰两角，展现了多样的魅力。即使成为人母，朴信惠的演艺事业丝毫不受影响，人气依旧不减，更被誉为「韩剧收视女王」。

朴信惠经理人公司表示，朴信惠接下来将暂停工作，专心养胎。粉丝们也纷纷表示支持，并期待她未来带著新作品回归。

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