香港制片人陈永雄遭台湾监制指控卷款潜逃 涉逾亿票房收益 曾制作《无双》、《风林火山》等电影

由阮经天主演的台湾电影《周处除三害》，在中国内地创下超过30亿台币（逾7亿港元）的票房佳绩，却意外引爆一场横跨两岸三地的财务纠纷。今日（14日）有台湾传媒报导，该片监制李烈日前发出声明，指控中国发行商「叁叁喜喜」的老板、香港制片人陈永雄，在收取中国发行方近乎全额的应付款项后，并未交付给台湾的制作公司与出品方。

陈永雄会前失联激怒投资人

据报导指，台方称至今仅收到约两成的分红，其余款项不知去向。而陈永雄原定出席股东会说明，却在会前失联，形同人间蒸发，激怒众多投资人，决定在下周对他提起刑事与民事告诉。

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陈永雄为香港资深制片人

陈永雄是香港资深电影制片人，在业界颇具名气。他不仅是于冬创办的博纳影业集团常务副总裁，更经手多部知名电影的制作、发行及出品，包括《无双》、《拆弹专家》、《风林火山》、《长津湖》等。

陈永雄2020年曾卷入财务争议

然而，这并非陈永雄首次卷入财务争议。2020年，他所经营的台湾「双喜电影公司」，就曾爆出遭会计侵占上亿元台币款项的案件，当时陈永雄还曾亲自出面说明受害情况。可是，昔日的受害者如今却成为他人眼中「卷款潜逃」的对象。

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案外案牵扯《阳光女子合唱团》

《周处除三害》的分红争议如雪球般越滚越大，更牵扯出案外案。据台媒报导，股东追查发现，陈永雄旗下的另一家公司「壹壹喜喜」，同时也是台湾票房冠军电影《阳光女子合唱团》的发行商。 据指，台湾戏院方早已将高达3.4亿台币（约8,400万港元）的票款拆帐汇给陈永雄，但随著他的失联，这笔巨款的流向同样成谜，让《阳光女子合唱团》的投资人焦急万分，计划与《周处除三害》的股东串连，共同对陈永雄展开跨海追讨。