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曾志伟搞60围慈善素宴星光熠熠  幼子曾国猷激罕现身  邱淑贞戴过百万名表美人迟暮？  

影视圈
更新时间：09:00 2026-04-14 HKT
发布时间：09:00 2026-04-14 HKT

资深艺人曾志伟在73岁生日前夕，举办了盛大的「寺同道合慈善素宴2026」，今年他筵开60多席，广邀圈中好友，场面星光熠熠。除了庆祝生辰，晚宴亦为佛教团体成功筹得超过300万港币善款。其中，久未公开露面的巨星邱淑贞不仅惊喜现身，更亲身上台协助拍卖，成为全场焦点；而在大合照中，曾志伟的子女曾宝仪、曾国祥甚至是幼子曾国猷都出席。

曾志伟人脉犀利

当晚，曾志伟身穿黑色中袖西装，配上牛仔外套和绿色围巾，精神饱满地穿梭于各席之间，与众多宾客合照，尽显其惊人的人脉和好人缘。除了女儿曾宝仪特别由台湾回港担任司仪，儿子曾国祥也上台祝贺外，连极少露面的小儿子曾国猷也罕见现身，一家人齐聚支持。

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曾志伟获一众巨星力撑

到贺的明星阵容鼎盛，包括张智霖与袁咏仪夫妇、温碧霞、钱嘉乐、张耀扬、江美仪、叶子楣等。此外，不少「星妈」也成为座上客，如佘诗曼、古天乐及汤盈盈的母亲，场面热闹非凡。

邱淑贞为慈善上台

全晚最瞩目的嘉宾，莫过于一代女神邱淑贞。笃信密宗多年的她，为支持好友及慈善，罕有地出席大型宴会。她与曾志伟一同上台，为大和尚的墨宝及佛教珍品进行慈善拍卖，最终成功以45万港元售出，为慈善出一分力。

邱淑贞现岁月痕迹依然富贵

现年57岁的邱淑贞打扮素雅，以白色条纹衬衣搭配黑色长款风衣，尽显低调高贵的气质。在现场的零滤镜镜头下，虽然脸上可见岁月的痕迹，眼袋和略显流失的胶原蛋白带来了「美人迟暮」之感，但其出众的颜值和气质依然在线。值得注意的是，她左手上佩戴的腕表价值过百万港币，足见其生活依然富贵。

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