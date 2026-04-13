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反町隆史 松嶋菜菜子 夫妻档袭港晒恩爱 黑白配中环开餐 抢购名牌袋𠱁老婆｜独家追踪

影视圈
更新时间：23:15 2026-04-13 HKT
发布时间：23:15 2026-04-13 HKT

反町隆史与松嶋菜菜子是「日剧天王天后」、更是外界公认的「模范夫妻」，两人于1998年因合作剧集《麻辣教师GTO》而定情，并于2001年公开宣布婚讯，婚后育有二女，一家四口相当幸福。日前反町与菜菜子两公婆突袭香港，《星岛头条》独家捕获两人惊现中环星级餐厅，与另外三位友人密会，一行五人有倾有讲，饮住靓酒食住佳肴，心情大靓，瞬间成为全场焦点，爱妻号的反町更亲自抢购近期最难买的名牌包包𠱁老婆开心。 文、图：娱乐组

反町与菜菜子日前现身中环一间星级中菜餐厅聚会，当晚餐厅高朋满座，现场气氛热闹，菜菜子身穿简约白色恤衫，以一头清爽短发示人，举手投足优雅动人、仙气十足，加上白滑紧致的皮肤，完全看不出已年届52岁；而身旁的老公反町隆史则以全黑打扮上阵，结实肌肉若隐若现，皮肤黑黑实实，男人味爆灯！两公婆一黑一白，在人群中超级吸睛，吸引不少食客目光。席间反町与菜菜子除了与友人欢谈外，亦不时含情脉脉对望，举杯畅饮时更流露出老夫老妻的默契，甜蜜度爆表！

反町保持低调婉拒合照

此行除了带老婆吃好嘢之外，两人更入住四季酒店，据目击者透露，上周五（10日）反町专程带菜菜子到名店购物，并订购了一个价值近10万港元的热门包包送给爱妻，该款式曾出现于BLACKPINK Jennie身上后就成为潮流热抢指标，一包难求，全球几乎缺货，矜贵到香港艺人都买不到，名店特地留货给反町，足见他的重量级地位。当天反町纯粹陪老婆逛街及埋单，虽然只是快闪行程，但诚意十足，𠱁得老婆超开心，全程笑得合不拢嘴。今次私人行程，反町两公婆保持低调，即使被粉丝认出亦婉拒合照。

菜菜子分享婚姻保鲜秘诀

2026年绝对是「反町夫妻」的大忙年，早前两人双双回归日剧战场，更罕有地隔空交锋。菜菜子时隔10年再度主演朝日电视台新剧《米之女：国税局资料调查课．杂务室》，为了演活角色，她更主动剪了一头清爽短发，非常落力，直接对撼反町有份演出富士电视台的《弹珠汽水猴子》，两剧收视成热话。虽然表面上打对台，但私底下两人情比金坚，已结婚25年的他们，早前受访时大方分享相处之道，菜菜子笑言两人日常对话非常生活化，大多是「今天几点回家？」、「晚餐能不能在家吃？」等，但最后亦不忘互相说声「一起加油」，难怪多年来依然能够保鲜恩爱。

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