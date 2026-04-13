63岁关之琳曝光超冻龄顶级状态  现身富豪生日饭局颜值惊人  名媛闺密结婚28年好幸福

现年63岁的「大美人」关之琳，近年虽大幅减少影视作品，但身家丰厚的她生活依然养尊处优，专注享受人生。近日，她现身好友、九巴后人雷兆光的生日饭局，其最新状态旋即成为焦点，冻龄美貌令人惊艳。

关之琳状态大勇超冻龄

在曝光的照片中，关之琳身穿一件红黑间条上衣，打扮简约而不失高贵。在几乎零滤镜的镜头下，她的皮肤白皙紧致，脸上丝毫没有留下岁月的痕迹，不但未见明显皱纹，饱满的苹果肌更让她流露出淡淡的少女味，完全不似已经年过六十，状态好得惊人，视觉上比实际年龄至少年轻二十年。

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雷林静怡拥大量天后级闺密

是次饭局的主角为雷兆光，而派对则由其妻、名媛雷林静怡（Jane）悉心安排。作为「九巴新抱」，雷林静怡的交友圈子极广，早已是半个圈中人，与丈夫的好友遍布娱乐圈巨星。翻查她的社交平台，可见她与影后刘嘉玲是「揽头揽颈」的闺密，亦经常与天后杨千嬅、蔡一智、国际巨星杨紫琼、黎姿等名人见面，可见其人缘甚佳。

雷林静怡雷兆光结婚25年

雷林静怡与九巴后人雷兆光结婚25年，婚后育有三名子女，家庭生活美满。二人一向注重家庭，雷兆光即使工作再忙碌也会抽空陪伴子女。在早前香港疫情严峻时期，他们更曾举家返回美国加州暂住，共享天伦之乐，直到疫情缓和后才回港，并再度活跃于社交场合。

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