Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前AV女优苍井空自爆性史 与男星山本裕典初见即上床节目中对质 大谈一夜情后赞「老公很好」

影视圈
更新时间：18:07 2026-04-13 HKT
发布时间：18:07 2026-04-13 HKT

日本前AV女优苍井空引退后转型成艺人，最近在电视台ABEMA特别节目《30小时极限突破祭》中，惊爆自己曾与男星山本裕典有过一夜情，并称对方是「把我变成坏女人的男人」。她表示当时正处于是否从引退AV界的时期：「20多岁时，我一直在避免玩乐，但就是从『那个人』开始，让我变成性开放的女子。」她更大爆首次跟一名男星见面便发生性关系，而那个人就是男星山本裕典。

苍井空自爆与山本裕典一夜情

苍井空透露很早以前就听说山本裕典很想要见她一面，她在举行30岁生日派对曾发出邀请，但对方因有聚会没赶上，但双方仍继续联系。之后她指已回到家了，男方在凌晨5时左右来到她的住处，初次见面之下就发生关系，双方只有那一次的一夜情。山本裕典目前正参与电视台的《30小时极限突破祭》，挑战跑30小时马拉松。于是电视台安排了他与苍井空进行视像对话，男方对于苍井空突大爆他们的「一夜情」关系，明显感到很生气。

相关阅读：苍井空惊讶回应：唔知发生咩事 大富豪夜总会突停业睇新闻先知

苍井空自爆性史后赞老公好

节目播出后，她在社交网发文：「已经是15年前的事情了，就是所谓的年少轻狂吧。」日本网民留言：「能够接受那样的过去并持续支持的老公，我真的觉得他是个心胸很宽广、器量很大的人」，苍井空亲自回复：「他真的很好。」

山本裕典屡爆桃色丑闻

山本裕典屡爆出桃色丑闻，早于2014年他被陪酒女子公开床照，2017年因男女关系混乱被公司炒鱿。4年后，山本裕典又被一名大学生踢爆逼堕胎，形象向来不太好。

相关阅读：大富豪开幕好墟冚 前AV天后苍井空超低胸剪彩 见面会收XXX元包4大福利满18岁方可参加

苍井空曾来港拍戏：

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
姜涛车祸遭票控不小心驾驶认罪轻判1000元 庭上揭意外原因 另因冲红灯及未挂P牌判罚款
01:10
姜涛车祸遭票控不小心驾驶认罪轻判1000元 庭上揭意外原因 另因冲红灯及未挂P牌判罚款
影视圈
1小时前
获派天恩邨公屋仅88呎！港女陷两难 过来人晒图教路点生存：曾喺床直接碌入厕所｜Juicy叮
获派天恩邨公屋仅88呎！港女陷两难 过来人晒图教路点生存：曾喺床直接碌入厕所｜Juicy叮
时事热话
6小时前
人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...
人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...
饮食
7小时前
入座饮茶送乳鸽！每日指定时段免费享 全港5间分店适用
入座饮茶送乳鸽！每日指定时段免费享 全港5间分店适用
饮食
7小时前
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
股市
9小时前
60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」  突然变大「太显眼了」
60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」  突然变大「太显眼了」
影视圈
5小时前
炎明熹透视晚装惊现「下身真空」   网民惊呼「似冇着」  21岁大个女撞样前TVB花旦？
炎明熹透视晚装惊现「下身真空」   网民惊呼「似冇着」  21岁大个女撞样前TVB花旦？
影视圈
19小时前
假如今日有100万 你会买甚么？ 庄太量：60%资产押注4只蓝筹｜百万仓
庄太量授年轻人理财之道 退休「老本」有数计 投资首选四大蓝筹｜百万仓
投资理财
13小时前
行李箱惊险滚落港铁扶手电梯 网民斥违规女乘客一错再错 事后处理手法险酿巨灾｜Juicy叮
行李箱惊险滚落港铁扶手电梯 网民斥违规女乘客一错再错 事后处理手法险酿巨灾｜Juicy叮
时事热话
3小时前
奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？
奇闻趣事
2026-04-12 07:30 HKT