前AV女优苍井空自爆性史 与男星山本裕典初见即上床节目中对质 大谈一夜情后赞「老公很好」

日本前AV女优苍井空引退后转型成艺人，最近在电视台ABEMA特别节目《30小时极限突破祭》中，惊爆自己曾与男星山本裕典有过一夜情，并称对方是「把我变成坏女人的男人」。她表示当时正处于是否从引退AV界的时期：「20多岁时，我一直在避免玩乐，但就是从『那个人』开始，让我变成性开放的女子。」她更大爆首次跟一名男星见面便发生性关系，而那个人就是男星山本裕典。

苍井空自爆与山本裕典一夜情

苍井空透露很早以前就听说山本裕典很想要见她一面，她在举行30岁生日派对曾发出邀请，但对方因有聚会没赶上，但双方仍继续联系。之后她指已回到家了，男方在凌晨5时左右来到她的住处，初次见面之下就发生关系，双方只有那一次的一夜情。山本裕典目前正参与电视台的《30小时极限突破祭》，挑战跑30小时马拉松。于是电视台安排了他与苍井空进行视像对话，男方对于苍井空突大爆他们的「一夜情」关系，明显感到很生气。

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苍井空自爆性史后赞老公好

节目播出后，她在社交网发文：「已经是15年前的事情了，就是所谓的年少轻狂吧。」日本网民留言：「能够接受那样的过去并持续支持的老公，我真的觉得他是个心胸很宽广、器量很大的人」，苍井空亲自回复：「他真的很好。」

山本裕典屡爆桃色丑闻

山本裕典屡爆出桃色丑闻，早于2014年他被陪酒女子公开床照，2017年因男女关系混乱被公司炒鱿。4年后，山本裕典又被一名大学生踢爆逼堕胎，形象向来不太好。

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苍井空曾来港拍戏：