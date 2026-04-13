王嘉尔北美六城巡演座无虚席 亲力亲为包办统筹 与粉丝激情互动掀高潮

王嘉尔(Jackson)《MAGICMAN2 世界巡回演唱会2026-2027》于北美继续热唱，先后在6个城巿包括洛杉矶、奥克兰、罗斯蒙特、纽约布鲁克林以及最多华人居住的温哥华和多伦多举行。

Jackson越唱越强

刚踏入32岁的Jackson状态大勇，越唱越强，6场北美演出座无虚席。Jackson 每场演出都向粉丝大派福利，与粉丝台上互动的环节继续升温，不单令一众外籍女粉丝为之疯狂，更有男粉丝拥抱跳落台的Jackson激动落泪，Jackson 每场骚都尽展舞台魅力，现场气氛炽热。是次演唱会，Jackson贯彻亲力亲为的作风，身兼多职，一人包办统筹和总监，从服装、舞蹈编排、舞台效果、灯光到场景等都参与其中，务求360度全方位带领观众走进他的内心故事，诚意十足！《MAGICMAN 2》巡演延续首部曲MM1的精神，更具情感厚度，触动心灵的沉浸式音乐旅程，剖白Jackson如何走出人生低谷，重新出发。

Jackson将领军挑战美洲城市

继东南亚及北美等城市，《MAGICMAN 2》世巡14场演出大获成功后，Jackson将率领团队移师包括墨西哥城、圣保罗、里约热内卢和圣地牙哥等拉丁美洲城市，Jackson 热切期待继续带领全球观众，展开这场探寻内心的旅程。

王嘉尔新专辑预告

除了透过舞台演出与各地乐迷交流，Jackson亦精心筹备音乐专辑与粉丝分享，全新大碟快将推出，新碟作品更包含曾于Louis Vuitton Men’s Fall-Winter 2026 巴黎时装骚上首度播出，由Pharrell Williams监制、Jackson feat. Pusha T的新歌《Sex God》，音乐时尚指标人物携手合作的匠心之作，敬请拭目以待！