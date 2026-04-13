乘风2026丨陈凯琳痉挛式抽搐唱《雨爱》 「魔音」唱腔洗脑 表情肉紧惹网民嘲似生仔

内地综艺节目《乘风2026》（浪姐7）本季唯一的香港代表陈凯琳，日前在初舞台上，献唱了美国歌手Meghan Trainor的轻快英文歌《Me Too》，虽然赢尽口碑，却在评分上惨败。在新一轮演出，陈凯琳联同李心洁、谢楠、徐洁儿合唱杨丞琳的歌曲《雨爱》，陈凯琳凭借其极具个人特色的「洗脑式唱腔」，再次引起网民热议。

陈凯琳老一辈唱腔

陈凯琳在演唱《雨爱》的表演中全情投入，七情上面，当日穿上白色仙气长裙的陈凯琳单手拎咪，时而闭眼皱眉，时而激情演绎，表情显得相当「肉紧」，似乎将歌曲中的悲伤情绪彻底释放。陈凯琳极富感染力的沉浸式表演，在Threads上被网民嫌弃过份夸张，更认为唱腔「老土」：「老一辈的唱腔」、「上一辈嘅唱法，咩事」、「汪明荃唱那些年嘅感觉」等。

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陈凯琳个人风格强烈

不少网民对陈凯琳的独特唱腔有意见，直指其演绎方式非常「洗脑」，尤其在咬字和尾音的处理，带有强烈的个人风格，让人一听难忘：「Loop完个post之后，依家成个脑都系陈凯琳唱呢段，救命」、「听完会粉身碎骨」、「有啲字好啜核，仲有啲尾音唔知点解可以咁chur」、「点解可以咁难听」。

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又有网民认为陈凯琳唱到似生仔：「好用力，但系生BB个阵可能都系咁唱」，也有网民觉得陈凯琳的声音有记忆点，甚至形容为「痉挛式的抽搐唱腔及表情」、「佢真系好有表演欲」。但有网民狠批其唱功「全凭感情，毫无技巧」、「佢好似有练过学过，但掌握唔到呼吸声之大」，更建议陈凯琳：「佢应该叫老公教返两句」。

陈凯琳传低酬劳参赛

虽然陈凯琳唱《雨爱》表现未获网民喜爱，但她与李心洁、谢楠、徐洁儿今次的合作演出，该组表演获得878分的高分。而陈凯琳亮相节目传出仅收28万人民币酬劳，却为她带来水涨船高的人气，甜美样儿被内地网民封为「迪丽热巴接班人」。

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