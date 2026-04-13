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视帝夏雨食蚝补身越来越健康 面色红润精神饱满 网民羡慕忙碌半生安享晚年

影视圈
更新时间：13:00 2026-04-13 HKT
发布时间：13:00 2026-04-13 HKT

视帝夏雨近日在江门食蚝时被网民集邮，同行还有艺人麦家琪及林伟。片中的夏雨精神矍铄，面色红润，其识饮识食的模样，更成为网民热议的焦点。影片中，夏雨头戴蓝色鸭舌帽，衣著朴素，但他夹起肥美生蚝、一啖入口的满足神情，动作一气呵成，尽显他美食家的本色，网民纷纷留言大赞「夏雨好健康」、「完全懂得享受」，令人羡慕。

夏雨现定居江门过退休生活

夏雨纵横影视圈逾半世纪，自2017年拍毕TVB剧集《溏心风暴3》后便淡出幕前，过著写意的半退休生活。回顾其演艺生涯，他不仅为观众留下了无数经典角色，更为了家庭作出了巨大付出。为了给予子女更好的教育环境，他早于1994年便举家移民加拿大。然而，为了演艺事业及维持家庭开销，他牺牲了与家人相处的时间，开始了长达多年频繁往返于香港和加拿大两地的奔波生活。 

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夏雨短暂复出拍短剧过戏瘾

近年夏雨作出了新的人生规划，选择回流并于内地江门置业，安享晚年。他在社交平台分享这个决定时，获得了大量网民的支持和欢迎。定居后，他似乎更懂得享受生活，除了如影片中般四处品尝美食外，此前更难忍戏瘾，与米雪、谢雪心等老拍档合作拍摄短剧《邑城风云》，过足戏瘾后更显回春，状态大勇。

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