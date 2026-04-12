资深监制郑振邦传4月10日离世  张国荣密友曾任周海媚经理人  助藤原纪香常盘贵子拍港产片

香港资深电影监制郑振邦惊传于4月10日离世，消息震惊电影圈。郑振邦在香港电影黄金年代入行，多年来担任监制、制片及发行工作，不仅是已故巨星张国荣的生前密友，也曾是周海媚的经理人，其最为人津津乐道的，是凭借其在日本留学的背景，促成了多部香港与日本影坛的经典合作，为港产片打入日本市场立下汗马功劳。

郑振邦曾任谭咏麟成龙翻译

郑振邦于1980年代后期投身电影业，从幕后岗位做起。他早年毕业于日本工学院映像系，因其流利的日语能力，曾担任谭咏麟、成龙等巨星在日本拍摄时的剧组翻译。回港后，他于多家电影公司历任场记、副导演、制片、策划、统筹、执行导演、监制等职位，凭借对电影制作的热情与专业，逐步成为业界备受敬重的监制。

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郑振邦藤原纪香常盘贵子拍港片

在其职业生涯中，郑振邦致力于推动港日电影合作，成功撮合了多位顶尖巨星的跨国演出。其中最为影迷所熟知的，是由张国荣与日本女星常盘贵子合演的经典爱情片《星月童话》，这部电影不仅成为一时佳话，更成功将港产片推广至日本市场。此外，由金城武主演的《不夜城》、郭富城与藤原纪香合作的《雷霆战警》等，也都是他幕后推动的瞩目作品，在当年掀起极高话题。

郑振邦抵押房产拍《九二黑玫瑰》

除了推动跨国合作，郑振邦对香港本土电影亦贡献良多。他曾在唐季礼导演的处女作《魔域飞龙》中担任制片，更在拍摄《九二黑玫瑰对黑玫瑰》时，义无反顾地抵押房产以支持电影制作，足见其对电影的热爱与承担。他早年曾担任经典灵异电影《灵幻先生》的制片，近年参与监制的作品则包括《荡寇风云》及《四大名捕大结局》等。

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