中岛裕翔、新木优子宣布结婚 《SUITS》神仙CP戏外修正果 两人背景、甜蜜细节一文看清

日本人气男团「Hey! Say! JUMP」前成员中岛裕翔，于今日（11日）透过经理人公司STARTO娱乐宣布与女星新木优子登记结婚，为日本演艺圈投下震撼弹。32岁的中岛裕翔与同龄的新木优子因多次合作被誉为「神仙级萤幕CP」，去年12月已经传出婚讯，如今终于修成正果，让大批粉丝又惊又喜，纷纷涌入社交平台留下「恭喜结婚」的祝福，直呼梦想成真。

中岛裕翔与新木优子拍拖3年半同居

中岛裕翔与新木优子的缘分始于2017年的电影《明天的饭在等着我们》，之后更两度在热门日剧《SUITS／金装律师》系列中搭档，默契十足的演出深植人心。据悉，两人约在三年前关系迅速升温，并因共同爱好「摄影」拉近距离。他们多以居家约会为主，今年夏天新木优子更搬到中岛裕翔的楼上，展开「半同居」生活，感情相当稳定。中岛裕翔与新木优子如今终于宣布结婚，令不少CP粉兴奋。

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中岛裕翔与新木优子宣布婚讯

在各自发表的声明中，中岛裕翔感性表示，希望与新木优子能「不忘彼此的尊重，珍惜彼此的心，一起走下去」；新木优子也承诺婚后会以更谦卑的姿态，在演艺道路上持续努力。去年8月刚从Hey! Say! JUMP毕业、专心朝演员之路发展的中岛裕翔，以及身为前《non-no》王牌模特儿、现今戏约代言不断的新木优子，两人的事业前景备受看好，婚后也将继续在各自的岗位上发光发热。

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中岛裕翔过往争议惹粉丝担忧

然而，喜讯传出的同时，也有不少网民对新木优子感到担忧。中岛裕翔过往的情史和争议再度被提起，包括曾与年长20岁的女星吉田羊传出「母子恋」，以及九年前曾因醉酒非礼女途人而登上新闻版面。这些过往的负面新闻，让部分粉丝担心新木优子「遇人不淑」。

中岛裕翔与新木优子婚后事业不停歇

尽管外界有杂音，但两位新人显然已认定彼此。在各自发表的声明中，中岛裕翔感性表示，希望与新木优子能「不忘彼此的尊重，珍惜彼此的心，一起走下去」；新木优子也承诺婚后会以更谦卑的姿态，在演艺道路上持续努力。去年8月刚从Hey! Say! JUMP毕业、专心朝演员之路发展的中岛裕翔，以及身为前《non-no》王牌模特儿、现今戏约代言不断的新木优子，两人的事业前景备受看好。

中岛裕翔与新木优子背景合衬

中岛裕翔在2004年加入杰尼斯事务所（现STARTO娱乐），并于2007年以「Hey! Say! JUMP」成员身分正式出道，2025年离开团体。除了歌唱事业，他也活跃于戏剧圈，曾演出《野猪大改造》、《半泽直树》等多部知名日剧及电影。

新木优子则是在小学时期于原宿被星探发掘，以模特儿身分开启演艺生涯，2014年起担任时尚杂志《non-no》的专属模特儿，并在《Code Blue 3》、《六本木Class》等热门剧集中担任重要角色，是日本备受瞩目的新生代女演员。

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