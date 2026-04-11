廖子妤15年前上TVB节目变装照翻Hit被指唔同样？网民：女大十八变 本尊3字回应

近日网上疯传一张廖子妤的旧照，相片源自她在2011年参加TVB综艺节目《变身男女Chok Chok Chok》。当年青涩的模样与今日获奖女星的气质判若两人，引来网民热烈讨论，惊呼「完全唔同样」。对此，廖子妤本人亦大方回应「哇好丑」，其幽默坦率的态度，获得网民一致赞赏。

廖子妤初来港青涩旧相翻Hit

事源有网民在Threads发布了一张电视节目截图，并配文「呢个系fish????」，图中正是廖子妤2011年参加《变身男女Chok Chok Chok》的画面。该节目将男女参赛者进行性别反转的「变装」为卖点，而当年廖子妤以「B. Fish」亮相，在节目中素颜上阵，样貌略显青涩，经过节目组的改造后，她摇身一变成为一个型格「俊男」，并在节目中表示自己是「来挑战自己的演技」。

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廖子妤亲民回应被赞高EQ

这张充满回忆的截图旋即在网络上洗版，不少网民对廖子妤的旧貌感到惊讶，认为确是有变化，不过仍「认得出」，也有网民称「女大十八变」，来形容她的蜕变，称赞她越来越有魅力。廖子妤本人也留意到这张疯传的旧照，并留言：「哇，好丑」，网民纷纷留言大赞她「高EQ」，勇于面对过去。

廖子妤提名香港电影金像奖最佳女主角

廖子妤由马来西亚来港发展，担当模特儿及演员，其电影作品包括《同班同学》、《骨妹》、《毒舌大状》及《夜王》等。2022年，廖子妤凭电影《梅艳芳》赢得香港电影金像奖「最佳女配角」，而凭电影《像我这样的爱情》，在今届香港电影金像奖首度提名「最佳女主角」，成为影后大热人选。

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