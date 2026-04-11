李泳汉疑不满弟妇插手生意积怨 因拉面店结业与李泳豪夫妇反目 网民：有人要威钟意做操控

李家鼎（鼎爷）前妻施明病逝后，随即掀起一场家庭纠纷，大孖李泳汉曾多次公开指责断联多年的细佬李泳豪，曾强硬直斥弟妇林妤谦（Agnes）从未尊重过母亲，声称将遵循母亲遗愿，拒绝对方前来送殡，因为施明生前从未承认这位新抱，甚至直指自从弟妇入门后「头家就散咗」。

李泳汉李泳豪不和疑与生意有关

李泳汉和李泳豪曾在2018年和2019年先后在旺角合资开和牛烧肉店和拉面店，当时李泳汉曾表示不担心会有拗撬，两兄弟一向有商有量，李泳豪更坦言可以互补不足，可惜最后受疫情影响而结业，但自此之后，两兄弟亦未有再同框，后来再爆出二人不和。近日，有YouTuber「鬼姐」收到网民爆料，直指两兄弟不和的导火线与拉面店生意有关，Agnes因为成为李泳汉针对的对象。

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李泳汉被爆骚扰李泳豪管理业务

近日有YouTuber「鬼姐」称收到网民爆料，指李泳汉和李泳豪因为拉面店的生意而不和：「有人又要威，不时指点江山般多多意见骚扰细佬管理业务，因为细佬老婆也帮手，拗撬便开始越积越多了。后来因为covid， 李家鼎𠮶边生意都下跌厉害，细孖呢边这新食肆也结束了。大孖是靠鼎爷𠮶边出粮的，𠮶时老窦生意月月蚀，唯有cut cost，大孖在鼎爷那边被layoff，冇月费收了，加上细佬𠮶边又结业，有人便恨死了老窦细佬！细佬老婆只系个借口（可能之前指点江山时被窒住窒住），根本在宣泄对父弟之怨恨。」

「鬼姐」亦说：「呢个大伯咁要威嘅，咁钟意𠮶个操控权喺自己手上嘅，所以大家其实已经一早种下咗呢个唔Happy，你唔妥我，我又唔妥你嘅祸根，𠮶个又钟意做操控嘅，话事嘅，长期咁样累积嘅不满呢，就爆啰，再继续落去，究竟系点样呢？其实大家心里有数。」面对哥哥的连串指控，李泳豪曾说：「在这几年实在是太多事情发生，许多流言蜚语和不实消息对我们造成很大的困扰，但你跟我说别人怎样说不重要，重要是你知道妈是爱你的支持你的，同时我也知道我是爱妈的这样便足够了，毕竟很多事情我们都是控制不了，很被动和很无奈，选择沉默或许是一个方法吧。」李泳豪亦表示妻子Agnes温柔贤淑，并非哥哥口中那样的人，更称「有人精神有问题」。

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李泳豪曾形容Agnes与施明如同「闺密」

李泳豪在2021年公开承认与台湾女友Agnes拍拖，并表示视对方为结婚对象，其后李泳豪曾带Anges与施明饮茶庆祝母亲节，事后上载Agnes与施明的合照，Agnes更跷实未来奶奶的手，当时关系相当融洽。李泳豪曾形容Agnes与施明投契得如同「闺密」，亲密程度让他都被排挤在空间之外，「完全无权插手」。李泳豪与Agnes在2022年注册结婚，老窦李家鼎现身力撑并对新抱赞不绝口，大赞她非常尊重长辈兼极具教养，但妈妈施明与哥哥李泳汉全家均缺席仪式，引发外界猜测，有传施明与李泳豪因生育问题，母子关系因而降至冰点。李泳豪与Agnes连结婚亦未有正式通知妈妈和哥哥母亲与哥哥，后来施明在家中跌倒导致头部重创，需接受开脑手术。消息曝光后，李泳豪不满家事外扬，暗示有人向传媒「放料」，并公开叫哥哥「唔好再讲咁多」。

直到上月施明因肺炎病逝，两兄弟不和关系升级，家事纠纷再次成为焦点，李家鼎终于打破沉默，惊爆当年施明本欲出席幼子李泳豪的婚礼，却遭李泳汉威吓：「你去，我就打X死你！」最终因畏惧而缺席，又称李泳汉的暴躁脾气变本加厉，甚至不准母亲与他们饮茶，连电话联络也变得困难，李家鼎坦言，即使当年知道李泳汉阻止母亲出席婚礼，也因不想家丑外扬而敢怒不敢言，最令他遗憾的是，最终被长子拦阻，无法见到前妻最后一面，因此决定公开事件，不希望李泳汉继续任意妄为。

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