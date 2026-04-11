温柳媚罕谈47年前车祸展开地狱人生 曾为医药费穷途末路破产 曾轰旧爱何守信花心烂滚

现年78岁的前艺人温柳媚，于1979年不幸遇上严重车祸，导致星途一夕尽毁，至今生活仍深受影响。近日，她久违地接受资深传媒人汪曼玲的YouTube节目《快拍•曼镜头》访问，分享了车祸后的心路历程及近况。

温柳媚忆述车祸经过昏迷两日不自知

温柳媚在访问中忆述，1979年7月4日发生的车祸，让她的人生彻底改写。撞车的一刻她已失去知觉，陷入昏迷，两日后才在医院醒来。当时她头骨碎裂，部分嗅觉神经断裂，导致嗅觉永久丧失。由于伤势严重，她前后共接受了六次手术，甚至曾在头部植入假骨，但因发炎反应，最终还是需要动手术取出。

对于造成意外的司机，温柳媚表示早已原谅该名女友人，并没有怪责对方。她忆述，入院初期对方曾前来探望，但事隔40多年，二人早已没有再联络。

温柳媚视力严重受损凭触觉生活

车祸的后遗症一直伴随著她，其中影响最大的是视力。温柳媚透露，现时自己视力极差，一只眼睛近乎失明，另一只也仅有模糊视力，难以辨认他人。即使如此，她仍然乐观面对，并靠著触觉和记忆打理日常生活。她与弟弟同住，每天负责煮饭，笑言自己是「一家之煮」。因嗅觉失灵，她曾煲㶶汤而不自知，直到弟弟提醒才发现，为此她们更换了能自动熄火的煤气炉以策安全。

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温柳媚经济一度陷困境拒绝TVB好意

车祸后，温柳媚的演艺事业中断，顿时陷入经济困难。她忆述，当时TVB曾提出借钱方案，但家人为免她感到难堪，婉拒了公司的好意。她坦言，当时不愿与人分享自己的苦楚，亦不想开口求人，觉得如果再苦，也应由自己承担。幸而在第五次手术时，圈中好友潘冰嫦等人为她筹集了手术费，令她感激至今。尽管如此，多年来的入不敷出，最终导致她在2003年申请破产。

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走过近半世纪的伤痛，温柳媚坦言，最初也曾怨天尤人，看《欢乐今宵》时甚至感叹本来可以与这些艺人朋友一起拍摄。花了约十年时间，她学会了释怀。她将人生比作一场无法预知剧本的戏，既然发生了，就要用乐观的态度去面对。如今她每天看报纸、关心时事，即使眼力不佳需靠放大镜，仍努力与时代接轨，活出豁达的人生。

温柳媚曾斥前男友何守信花心

除了事业和健康，爱情亦波折重重。温柳媚曾与当时的「金牌司仪」何守信相恋，但恋情在车祸后告终，何守信更因此被外界批评冷血无情。分手后，温柳媚更曾公开大骂对方一脚踏两船、滥爱、花心、烂滚。多年后，何守信也曾受访表示，自责当时不懂如何处理已变质的感情。

尽管分手并不愉快，温柳媚也曾在访问中提及，车祸后担心合约期满的她，无线高层何家联却致电通知她合约照旧，薪水不变。她想这大概是何守信在背后帮忙。

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