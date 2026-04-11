金像奖2026 | 李佳芯客串《金童》提名最佳新演员 视后挥别TVB、签8亿电影合约闯大银幕

金像奖2026／最佳新演员／李佳芯／金童丨第44届香港电影金像奖（The 44rd Hong Kong Film Awards）颁奖典礼，已定于2026年4月19日假香港文化中心大剧院隆重举行，届时ViuTV 99台将会进行足本现场直播。前TVB视后李佳芯（Ali）凭借她在电影《金童》中的亮眼客串，获得「最佳新演员」提名，这也是她首度冲击金像奖项。她将与《逆转上半场》的周衹月、《给爱丽丝》的苏子茵、《女孩不平凡》的邓涛及《捕风追影》的李哲坤，一同竞逐此项殊荣。

金像奖2026丨李佳芯凭《金童》提名最佳新演员

在电影《金童》中，故事围绕著前拳手「金童」张力（张继聪 饰）展开。他因意外入狱十年，出狱后却要面对素未谋面的亲生儿子方圆（刘皓岚 饰），而儿子的母亲正是他已故的前女友方灵。李佳芯饰演的「方灵」，正是这位贯穿全剧的灵魂人物。尽管她因癌症早逝，仅在男主角张力的回忆片段中出现，但她是推动整个故事发展的核心。张力正是为了遵守方灵的遗嘱，才必须与儿子方圆共同生活，从而展开一段学习成为父亲及自我救赎的感人旅程。李佳芯的演出，为这段父子情的缘起，作出了极具说服力的铺陈。

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金像奖2026丨李佳芯凭一日戏份获提名感难以置信

虽然凭借《金童》获得金像奖「最佳新演员」提名，但李佳芯坦言过程充满挑战。她接受访问时分享了入围的心情：「真的完全没有想过会获提名！」她忆述，当时仍在TVB拍剧至天昏地暗，仅抽出一日时间为《金童》进行客串拍摄。她解释道：「我在戏中只于阿聪（张继聪）的回忆里出现，戏份非常少。拍摄时完全没有热身（warm up）的时间，也无法参考前后剧情如何发展，一到场便要立即投入演出。所以在这种情况下能获得提名，我感到非常惊喜和荣幸。」

金像奖2026丨视后李佳芯闯大银幕签8亿电影合约

李佳芯的演艺之路并非一帆风顺。她早年曾担任杂志模特儿，毕业于香港城市大学专上学院视觉艺术副学士课程。2008年，她签约有线电视，转型为节目主持，当时以本名李嘉馨展开演艺事业。2012年，李佳芯转投TVB。而在TVB期间，李佳芯参演了多部脍炙人口的剧集，如《踩过界》、《夸世代》和《白色强人》等，人气急升。2016年，她凭《律政强人》勇夺《万千星辉颁奖典礼》「飞跃进步女艺员」奖。短短两年后，即2018年，她凭借《BB来了》中「新手妈妈」唐恬儿一角，成功登上「最佳女主角」宝座，创下由「飞跃」到「视后」的最快纪录。

在2024年离开TVB前，她的告别作是《麻雀乐团》。恢复自由身后，李佳芯先是自组工作室，其后更获黄浩的电影公司青睐，签下投资额高达8亿港元的三部电影合约，正式全力进军大银幕，《金童》正是她转型后的首个成果。

金像奖2026丨李佳芯曾与陈炳铨拍拖7年

在感情方面，李佳芯最为人熟知的是与舞台剧演员兼主持陈炳铨（Danny）的七年情。两人交往期间，因外界认为双方事业存在差距，曾被标签为「美女与野兽」，但李佳芯一直努力维护这段关系。

据悉，两人于2020年分手，主因是双方对婚姻的步伐不一致。李佳芯曾在2018年荣膺视后后主动提出结婚，惜未能达成共识。回复单身至今，她曾与「虫草大王」陈恩德传出绯闻，但已遭她明确否认。目前，李佳芯专注于演艺事业，亦与好友梁嘉琪及杨潮凯成立了YouTube频道「H3O」，同时期望在电影圈发展。

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