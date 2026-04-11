50岁佘诗曼超强体香令人神魂颠倒？粉丝狂闻一物如「痴汉」 本尊亲回两字显幽默

50岁视后佘诗曼（阿佘）人气高企，魅力没法挡，日前有粉丝在社交平台分享，在送机后，外套甚至签字笔都沾上了佘诗曼的香气，让他不禁像「痴汉」般狂闻，并好奇发文询问：「阿佘的香味特别香，是体香吧？」这则趣闻竟引来佘诗曼本人亲自回应，她俏皮地留下「秘密」二字，幽默回应引来网民大赞，尽显亲和力。

《正义女神》热播佘诗曼被封收视保证

佘诗曼入行以来工作不断，离巢TVB后仍是收视保证。即使《正义女神》在内地平台已抢先播毕，在不少人已上网追完剧的情况下，《正义女神》在TVB上周收视仍有超过20点，可见佘诗曼与剧集的吸引力。由她主演的新剧《正义女神》近日正在热播，再次引起广泛讨论。该剧是佘诗曼首次挑战律政题材，她在剧中演法官，与多位实力派演员及新生代演员有精彩对手戏，备受观众期待。

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佘诗曼北上发展「衣锦还乡」

佘诗曼离开TVB后北上发展，凭《延禧攻略》里饰演娴妃一角而在内地名气急升，在内地已成为一线演员，更是少有做到内地剧女主角的港星，曾主演《鬓边不是海棠红》获得第16届中美电视节「年度最佳女主角」。近年她为《新闻女王》系列回归港剧市场，去年凭借无线（TVB）剧集《新闻女王2》，人气再度急升。她不仅凭「Man姐」文慧心一角，打破纪录第四度登上TVB「最佳女主角」宝座，更再度荣获亚洲电视大奖「最佳女主角」殊荣，演技备受肯定。

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佘诗曼「女王」威力惊人狂吸金

惊人的不仅是人气，还有她的吸金能力，更有指她主演《新闻女王2》助TVB转亏为盈。有传佘诗曼身家已超过两亿，并在香港持有多个物业作投资。在今年初媒体广告分析平台admanGo公布的「2025年十大IG品牌内容广告销售额最高KOL」排行榜中，佘诗曼更位居第四，超越了容祖儿、林芊妤（Coffee）、卫诗雅、张敬轩等知名艺人，近年各大品牌都争相找她代言，足见其强大的商业价值。

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