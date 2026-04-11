《忘不了》童星原岛大地激罕现身 与日籍老婆结婚已为人父 子女遗传高颜值基因

现年28岁的原岛大地，近日罕有于广州一间戏院现身，在他有份演出的电影《飞驰人生3》海报前自拍。原岛大地近照曝光后，马上勾起观众他在电影《忘不了》的回忆，已为人父的原岛大地，其俊朗不凡的外貌，再度引起热议。

原岛大地内地戏院现身被赞靓仔

从最新相片中可见，原岛大地站在《飞驰人生3》的电影海报旁，他身穿简洁的白色T恤，搭配黑色宽松牛仔裤，打扮休闲却不失时尚感。昔日稚气的脸庞已完全褪去，取而代之的是深邃立体的五官和清晰的下颚线，配上清爽的发型，浑身散发着成熟稳重的男性魅力。

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原岛大地曾入围最佳新演员惜食「诈糊」

原岛大地是中日混血儿，父亲是日本人，母亲是广州人，让他自小精通粤语、日语及普通话。童星出生的他，首部作品是在《母亲快乐》中饰演李丽珍的儿子。2003年，他凭在尔冬升执导的电影《忘不了》中，演出张栢芝没有血缘关系的儿子，其精湛「喊戏」，成功打动万千观众，更一度入围「最佳新演员」，及后发现《母亲快乐》才是他首部参演的作品，最终被取消入围资格。

原岛大地娶日籍老婆育有一子一女

原岛大地高中毕业后，开始在日本定居，并在东京国际大学修读国际关系。他在18岁那年，回港出席电影金像奖颁奖典礼，高大帅气的模样瞬间惊艳全场，再次引起广泛关注。近年他重返电影圈，参演了2018年的电影《某日某月》，并在近期演出由著名导演韩寒执导的电影《飞驰人生3》，演艺事业稳步发展。事业得意，爱情亦同样美满，他于2020年5月，与22岁的日籍女友HaRuNa（晴奈）结婚，两人现时育有一子一女，而且均遗传了父亲的强大基因，组成了幸福的四口之家。

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