徐宝凤近照流出每年定期做一事 昔日「字母小姐」疑云遭网民翻炒 被封前亚视「万年女二」

80年代曾效力亚视的徐宝凤（宝宝），已淡出幕前多年，但人缘甚佳，每年生日都会举办盛大生日派对，与圈中好友们热闹庆祝。今年亦不例外，傅晋杰（前名傅湛杰）昨日（10日）在社交平台上分享多张生日宴的照片，曝光徐宝凤的近况。

徐宝凤生日精心筹备

从傅晋杰分享的多张照片中，徐宝凤生日宴请多位圈中好友，作为寿星女的她，穿上黑色裙现身，加上一身饰物，显得贵气。徐宝凤每年都会精心筹备生日会，每年都会见到黄夏蕙身影，一身红当当打扮，比徐宝凤更似生日宴主角。

傅晋杰在帖文中写道：「徐宝凤（BoBo姐）生日晚宴上，高朋满座，众多好友齐齐到贺，送上诚挚祝福。大家欢聚一堂，开心共度一个热闹欢乐的晚上。」聚会上还见到有潘志文、刘锡贤等到贺。

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徐宝凤打本投资制作公司

徐宝凤未入娱乐圈前曾做幼稚园老师，又在工余时间帮人补习帮补家计。徐宝凤80年代加入亚视，在《再向虎山行》、《铁胆英雄》等多部剧集均有演出。不过身材火辣的徐宝凤，一直饰演女二角色，未能登上一线做女主角，而有「万年女二」之称。徐宝凤销声匿迹一段时间，于2019年再度活跃期前，在深圳投资制作公司拍摄网络电影，开戏给自己过戏瘾。徐宝凤曾在访问中透露有富贵契妈，经常送支票让她生活无忧，而其投资的制作公司亦是契妈打本。

「字母小姐」轰动一时

90年代「字母小姐」桃色行骗案轰动一时，曾爆出多名女星被逼拍下裸照及遭勒索，为保护女艺人而用上化名，有传徐宝凤涉及其中，但遭徐宝凤否认。「字母小姐」桃色行骗案曾传涉案的多位受害者，参加过亚洲小姐竞选。案件于1991年7月在湾仔地方法院开审，被告钱志明案前已有多宗案底，由于案件涉及艺人，审讯期间吸引大批市民到场旁听。

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