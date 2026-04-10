「最强小三」五索有个「矜贵胃」？到平民寿司店踩场嘲食物似「厨余」 叹厨师发办冇崩溃

「最强小三」钟睿心（五索）自去年被揭与已婚富豪马清铿有著长达十年的情侣关系，并为对方诞下四名子女后，其生活动态一直备受关注。近年五索作风越见高调，不时在社交平台分享与马清铿的富贵家庭生活，展示其「阔太」的一面。然而，她近日发布的一段影片，却挑战平民寿司店的「隐藏食法」，但事后她表示身体不适，她强调：「我人生嘅第一次亦都系最后一次」，引来网民讨论。

五索怕吃生冷食物拒光顾平民寿司店

日前五索在社交平台分享了自己去光顾平民寿司店的影片，她坦言自己对该名一无所知，更因害怕吃生冷食物会引致肚痛，所以从未踏足。片中她透露前一晚才刚品尝完一餐价值四千多元的Omakase（厨师发办），与眼前平民价寿司形成强烈对比，而且她拿起店内的「白玉红豆汤」，马上高呼「厨余呀」，尽显其生活离地的一面。

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五索挑战食豉油雪糕崩溃即吐

片中五索挑战网上流传的「雪糕隐藏食法」，同事将酱油淋在软雪糕上，并喂给五索试食。她一入口，表情瞬间扭曲，随即崩溃吐出，掩面惨叫，更大呼：「有鱼腥味啊！」状甚痛苦，场面极为狼狈惹笑。虽然第一轮挑战以惨败告终，但她仍鼓起勇气尝试第二款「抹茶粉配雪糕」，这次她则大感惊喜，高呼「好食过本身个味」，似乎对这个配搭相当满意。最后五索竟将豉油、甜品等混合物，全部倒进雪糕中，并要她公司职员试吃，展示出成功复仇的笑容。

五索食4千元Omakase另类炫富

事后五索在帖文中写道：「我人生嘅第一次亦都最后一次！ 啲同事成日揾我个胃玩...唔舒服咗成日」，网民好奇她吃Omakase就不会「怕吃生冷」，更留言指她：「身份、银包唔同咗，味蕾都有所不同」、「呢个时候又唔怕生冷嘢啦」，也有网民提议雪糕加七味粉，五索却反叫网民不要玩食物。

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