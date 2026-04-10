正义女神丨区明妙嬲得可爱淋红油吓窒谭耀文 御用学生妹伯乐是薛家燕 曾获韩国公司看中

由佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛、许绍雄等主演的TVB热播剧《正义女神》，昨晚（9日）剧情掀起高潮。现年25岁、被封为「TVB御用学生妹」的区明妙，饰演为亡母复仇的15岁少女梁安娜，因不满法律判决而向饰演检控官光正的谭耀文泼红油泄愤，更在法庭上连环爆Seed，怒吼「呢个世界根本就冇公义」，其充满敌意的眼神与偏激行为极具张力。尽管角色看似反叛，但区明妙凭著招牌的包包面Baby Face，无论是鼓腮扁嘴还是激动控诉，均被网民大赞「嬲都嬲得Cute过人」，可爱又带点叛逆的形象成功在网络洗版。

谭耀文遭殃后自创摇摆舞

剧中「淋红油」一幕成为焦点，据悉拍摄时为求效果逼真，该场戏需「一Take过」完成，让首度担此重任的区明妙坦言压力极大。从官方释出的幕后花絮可见，台前幕后做足准备，而惨遭红油洗礼的谭耀文非但没有狼狈，反而相当享受，摆出各种甫士任人拍照，更即兴自创「摇摆舞」娱宾，尽显顽皮可爱一面。区明妙在剧中情绪转换自如，从初登场的偏激控诉，到最后得知错怪好人后的内疚与诚心认错，层次分明的演绎大获好评，展现了区明妙驾驭复杂角色的潜力。

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区明妙被封「御用学生妹」

现年25岁的区明妙其实是童星出身，曾是家燕妈妈艺术中心的学员及旗下女团Honey Bees的成员。早在2017年，她已被韩国娱乐公司看中，但因更喜欢演戏，加上不想放弃学业，最终婉拒了赴韩追寻女团梦的机会。区明妙童年时已参与TVB剧集拍摄，代表作有《亲亲我好妈》、《她她她的少女时代》、《爱上我的衰神》，以及近年的《婚后事》等，因其可爱童颜而多次饰演学生，获得「御用学生妹」的称号。虽然形象深入民心，但她对演戏充满热情，并渴望未来能挑战「极端角色」，借此过足戏瘾，并向观众展示自己截然不同的一面。

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区明妙原来有副好身材？