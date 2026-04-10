黄子华孖郑秀文找数拉队派鱼蛋 导演版《夜王》将上映加入Amy Lo新角色 自嘲被吴镇宇囝囝影相似「废老」

贺岁片《夜王》冲破过亿票房，一众演员黄子华、郑秀文（Sammi）、廖子妤（Fish）、卢镇业（小野）、何启华（Dee）、杨偲泳、谭旻萱（Mandy）、李芯駖及导演吴炜伦等，为答谢观众今晚（9日）齐集尖沙咀大派鱼蛋，当晚更公布4月16日推出加返长30分钟从未曝光片段的导演版《夜王》。

吴炜伦指加场版好「啃」

对于导演版《夜王》，黄子华笑言好似第二部戏，吴炜伦则呼吁观众要准时入场观看，因为开场已经好震撼，当中戏份会加入杨偲泳、何启华、李芯駖等外，还有新角色卢慧敏（Amy Lo），更形容这个版本好「啃」，希望票房会更上一层楼。谈到是否徇众要求而推出导演版，吴炜伦笑言因内容较悲情，没理由新年流流太悲情则不适合。

黄子华自嘲做「栋笃笑」已退休

身形变得圆润又状态好的Sammi，已为七月个唱闭关，在旁的黄子华笑指今晚要求对方出来。谈到黄子华是否为郑秀文个唱担任嘉宾，他笑言若然做到不是问题；但自己不懂跳舞就无谓失礼，如果《夜王》全体演员去就会出现。当笑指他可以表演「栋笃笑」，黄子华自嘲做「栋笃笑」已退休，因为个脑转得慢，但要视乎工作能否捧场。他说：「我一谂到自己劲歌热舞画面，就要睇医生。」

黄子华指张达明的健康好

提到早前吴镇宇儿子吴费曼在社交网分享爸爸好友黄子华、张达明饭聚的合照，令网民对这个栋笃笑《须根Show》的黄金组合引发集体回忆。黄子华笑指吴费曼影爸爸好靓仔，但影到他好似「废老」。谈到相中的张达明的暴瘦外貌，令不少网民担心健康状况。黄子华指张达明的健康向好，至于三人会否合作，他说：「演戏就比较高要求，希望大家身体健康。」吴炜伦对于该片何时举行庆功宴，他表示未电影公司老板不会托手踭，但日子未定。黄子华笑言今次派鱼旦回馈观众，因为自己发口痕，希望将来有好成续可以派猪红、猪皮、萝卜。