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85岁何守信罕现饭局魅力不减 前港姐陈淑兰紧挨合照冧爆 曾是金牌司仪被指滥爱花心

影视圈
更新时间：10:00 2026-04-10 HKT
发布时间：10:00 2026-04-10 HKT

现年85岁的前TVB「金牌司仪」何守信（何B），自2018年离开港台节目《开心日报》主持岗位后，便返回加拿大享受低调的退休生活，极少公开露面。近日，他罕有地回到香港，继早前被监制丘亚葵捕捉到在巴士上的身影后，前港姐亚军、亦是其昔日电台拍档的陈淑兰，再度曝光何守信的最新动态，原来他正与一众《开心日报》的旧同事们温馨聚旧。

何守信银发型男魅力不减

何守信于2011年起主持《开心日报》，至2018年离开返回加拿大生活，而陈淑兰亦曾是《开心日报》的老臣子，相方曾合作主持多年。从陈淑兰分享的照片可见，虽然何守信已届85岁高龄，但依然精神矍铄，潇洒有型。他的一头银色自然卷曲发不仅非常时尚，发量更是依然浓密，令人羡慕。尽管岁月在他脸上留下了不少皱纹，但当他对著镜头展露亲切笑容时，其魅力不减当年，吸引力十足。

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何守信85岁依然潇洒

在这次《开心日报》的旧同事聚会中，何守信无疑是全场的焦点人物。从大合照中可见，无论是站著还是坐著，他总是位居中心，所有旧同事都争相与他合照，尽显其型男魅力。

陈淑兰兴奋紧挨何守信

发布这批照片的正是何守信往日在《开心日报》的旧拍档陈淑兰。兰子难掩兴奋之情，在社交媒体上写道：「Yeah，何B师傅回港了！开心日报大聚会！日子一眨眼过得特别快， 大家又好似返回做『开心日报』的日子」。在几乎每一张合照中，陈淑兰都紧紧地挨在何守信身旁，摆出开心的表情，态度颇为亲密，足见二人交情深厚。

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何守信情史丰富曾被骂花心

何守信除了主持功力备受赞誉，其丰富的感情史也同样是外界津津乐道的话题。他一生风流倜傥，在70年代加入TVB后，曾与多名圈中女星谱出恋曲。他的第一任妻子是「影坛美人鱼」欧嘉慧，两人1973年结婚，但婚姻仅维持了两年，当时有传闻指汪明荃的介入是离婚导火线。离婚后，欧嘉慧移居美国，并于2020年病逝。

何守信曾跟汪明荃拍拖3年

80年代，何守信与汪明荃的一段情最为人熟知，两人被誉为「金童玉女」，恋情维持了3年。何守信曾澄清，与汪明荃拍拖时从未同居，该段感情在他移民加拿大后才正式结束。此外，他也曾与温柳媚、景黛音等女星交往，更曾被前度女友温柳媚公开大骂「一脚踏两船，滥爱、花心、烂滚」。对此，何守信后来曾自责，表示当时不懂得如何处理已经变质的感情。之后何守信终于在1996年与歌手陈丽斯结婚，从此定了下来，两人厮守至今。

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