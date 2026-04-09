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炎明熹21岁生日居家素颜照流出 擘髀作状吞蛋糕尽显鬼马真性情 自立门户剖白入行7年感受

影视圈
更新时间：16:30 2026-04-09 HKT
发布时间：16:30 2026-04-09 HKT

乐坛小天后炎明熹（Gigi）参加《声梦传奇》夺得冠军，入行至今已7年。前年她放慢脚步，停工逾一年后，决定自立门户开展个人事业，更加盟Sony Music合作开拓大中华区市场，正式回归幕前。炎明熹今日（9日）21岁生日，日前已与一众「Gi炎粉」举办大型生日派对，今日炎明熹在社交平台分享多张新相，还撰长文感性剖白由14岁到21岁的心路历程。

炎明熹居家素颜照显童心

炎明熹今日凌晨在IG分享新相，显得非常放松。相中的炎明熹长发披肩，身穿简单的背心和牛仔裤，近乎素颜的脸上流露出清纯的少女感。在柔和的灯光下，炎明熹手捧一个插上单支蜡烛的小蛋糕，时而对向镜头露出甜美微笑，时而闭眼抱住巨大的麋鹿玩偶，画面有趣。

炎明熹鬼马Pose现真性情

炎明熹的其中几张照片，突显其鬼马的一面，躺在沙发上的她，擘大口作状要一口吞下蛋糕，又或者将一只脚高高举起，展现惊人的柔软度，完全放下偶像包袱，还有与爱猫一同吹蜡烛，互动十分有爱。

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炎明熹曾因工作量大感不知所措

炎明熹踏入21岁有感而发：「由14岁到21岁，觉得时间过得特别快。」炎明熹形容去年感觉还像20岁，没想到这么快便迎来了21岁。炎明熹又在文中剖白成名后面对的巨大压力，感觉得自己急速成长，以「hea→声→准备→声→压力x1000! Boom...repeat」，来形容自己紧凑得令人喘不过气的日程，坦言曾为排山倒海的工作，而感到不知所措。

炎明熹在困难中寻找乐趣

炎明熹在过程中慢慢学会在困难中寻找乐趣，即使面对压力，也会「搞怪」一下来逗自己开心。炎明熹写道：「有啲系迷茫、有啲系成长、有啲系突然开窍、有啲系纯粹嘅开心快乐同遗憾……全部都系珍贵嘅回忆。」炎明熹回望过去认为：「觉得时间之所以过得快可能并唔系因为日子过得快，而系有意识咗自己做紧啲乜。」

炎明熹希望21岁的自己，能带住以前的妹妹们继续感受之后的每一天，并感谢粉丝：「系你哋俾咗好多好多唔同嘅力量同勇气我。当我好似一个蚀咗气嘅排球，你哋永远都可以以唔同嘅方式帮我续返啖气。」并感谢孙玥老师的「球不落地，永不放弃」，炎明熹表示会铭记于心。

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