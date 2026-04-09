泰国女星Christine Gulasatree Michalsky召救护车遭性侵 CCTV画面曝光 被捕男非正式救护员

GL泰剧《逆转时空爱上你》（Reverse 4 You）30岁混血女星Christine Gulasatree Michalsky日前在网上揭露，因身体不适召救护车，却在家中惨遭男救护员猥亵及性侵，并拍下不雅照。事件曝光后引发社会公愤，涉案男救护员已被警方拘捕并认罪。而网上流出当时的闭路电视画面，最令人震惊的是该涉案男救护员，并非正式救护员。

Christine Gulasatree Michalsky遭性侵揭机制漏洞

综合泰国传媒报道，Christine Gulasatree Michalsky涉遭性侵案件，泰国执法部门发现被捕男救护员其实是一名救援义工，而非正式编制的救护员。执法部门怀疑涉案男救护员，利用机制漏洞混入救护队中犯案。

Christine Gulasatree Michalsky不雅照未有流出

泰国警方迅速展开行动，同日逮捕涉案的35岁男子Nikorn，Nikorn声称是一时冲动犯案，而受害人Christine Gulasatree Michalsky的不雅照未有流出。目前执法部门将疑犯与受害人身上发现的DNA作对比，正在等候鉴定结果，案件仍在进行调查中。

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Christine Gulasatree Michalsky过敏出事

30岁的泰国混血女星兼模特儿Christine Gulasatree Michalsky于3月31日凌晨2时许，因过敏服用抗组织胺药物后，产生严重副作用，出现呼吸困难，而紧急联络友人求助，由友人代召救护车送往医院。Christine Gulasatree Michalsky在家中等待救援期间，一名男性救护员随大厦保安员先抵达，保安员曾催促救护员将Christine Gulasatree Michalsky送落楼，却遭救护员以各种理由推托。

由于大厦保安系统问题，警方抵达时无法进入，故保安员要再到楼下接警员。讵料当时受药效影响而无法动弹的Christine Gulasatree Michalsky，在此空档遭救护员强行脱去上衣及长裤进行性侵及猥亵，并将过程拍下。

Christine Gulasatree Michalsky意识清醒

Christine Gulasatree Michalsky强调当时四肢无力，但意识清醒，同时担心对方会有进一步攻击，令她有生命危险。而保安员带警员到达Christine Gulasatree Michalsky寓所外，该救护员已匆匆为她套上衣服，谎称Christine Gulasatree Michalsky陷入昏迷，正在为她进行心肺复苏术（CPR）急救。Christine Gulasatree Michalsky翌日到警局报案及验伤，接受四小时笔录后，向传媒交代事件。

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