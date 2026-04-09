卢镇业未敢向荣升「破亿票房女星」廖子妤求婚 自嘲：结婚要筹划兼计钱

由《缘路山旮旯》导演黄浩然执导、钟宏杰编剧的爱情电影《厨师发办》昨晚于「 第五十届香港国际电影节」举行首映，演员梁雍婷、杨偲泳、彭秀慧、 卢镇业（小野）、张纹嘉及黄溢濠等出席。担正做男主角的卢镇业，片中扮演厨师的他，笑言事前跟厨师学习揸刀，又自认厨艺不算很好，但未去到地狱级别，不过经过演出后精进不少。问到女友廖子妤（Fish）是否担当「白老鼠」试食？他笑指毋需对方试食，但女友的厨艺也不错。

小野与四女星纯情地亲热

小野在戏中与梁雍婷、杨偲泳、彭秀慧、张纹嘉有感情线，认真艳福无边。被问到可有亲热戏？小野笑言很开心，若然导演再开这类电影，片酬可以商议，但戏中是纯情地亲热，最激不在情欲上，反而在对话方面。

卢镇业到上海为女友庆生

之前小野安排到上海为女友廖子妤庆祝生日，他表示女友未曾到访过上海，除了相约电影《夜王》的剪辑师在当地吃饭聚会，更带同女友夜游上海滩。当被笑指在上海可有趁机会向女友求婚？小野笑言未有求婚。提到《夜王》已冲破亿万票房，女友廖子妤荣升为「三部过亿港产片票房演员」，当被建议不如趁机求婚庆祝，小野笑言自己也是破亿港产片票房演员，又认为结婚需要计划，而计划也要计钱。

之前卢镇业到上海为女友庆生。

廖子妤凭电影《夜王》爆红。

古天乐和廖子妤分别为凭《私家侦探》、《像我这样的爱情》成为今届「评论学会」影帝、影后。

张纹嘉「升呢」演妈妈饮真酒演出

另外，梁雍婷透露今次电影《厨师发办》曾到台南取景拍摄。而张纹嘉则笑谓今次在戏中「升呢」饰演妈妈，更试过跟小野拍摄饮酒戏份，两人真的饮酒演出，饮到面红红担心影响妆容。