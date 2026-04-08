资深制作人萧键铿病逝享年73岁 儿子证实死讯 曾报读艺训班与周润发卢海鹏是同学

80年代资深制作人萧键铿（Joseph）今日（８日）因病离世，享年73岁。萧键铿的儿子萧键炜今日在FB公布爸爸的死讯：「老窦毕咗业了，感谢各位，之后的事，会再告知大家。」萧键铿是周润发第三期艺训班同班同学、还有指他契妈为艺人罗兰。

杨绍鸿怀念一齐拼搏日子

与萧键铿共事逾40年的杨绍鸿在FB贴上昔日工作并说：「相片中四个人，估唔到最先离开系最右边嘅陈木胜，右二嘅萧键铿，始终都敌不过病魔，今日都离开我哋；真系好怀念当年同你哋一齐拼搏嘅日子，相信你哋喺另外一个世界会开心！铿，一路走好。」

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萧键炜上月底曾透露爸爸入院的消息

萧键铿的儿子萧键炜上月底曾透露爸爸入院的消息，当时他曾说：「医生说有生命危险，所以我一直没有离开，直至现在一直要用纯氧，讲唔到嘢，肺炎，肺积水，心脏有问题，呼吸困难。刚医生讲要用一部非入侵性的呼吸机，打去水针，希望无事，医生再问做唔做急救，我话一定做。」其后他呼吁爸爸的朋友可以给予支持：「护士告知因心跳慢，血氧低，叫咗医生，现好些，但心跳都是慢小小，但会一直差下去，随时、所以畀我今晚留系病房，希望老豆无事。」杨绍鸿昨日（7日）亦有留言打气：「从未正式入行已经与你认识，和你共事40多年，老朋友，知道你现在在医院搏斗中，希望你可以打赢这一场硬仗！深信无论系我哋嘅同事，又或者曾经睇过你监制嘅戏嘅观众朋友，都一定会支持你！加油吧。」

萧键铿在70年代报读第三期艺员训练班

可惜萧键铿最后不敌病魔撒手尘寰，不少曾与他共事的好友留言致哀，希望萧键铿一路好走，其中「亚视忠臣」刘锡贤亦有留言：「铿哥，永远记得初次试镜相识，后来舞台剧演出相逢，大家合作无间。可惜后来电视台变化，大家合作机会少了，知道你已经回到天家，一路走好，你永远在我心。」萧键铿在70年代曾报读TVB第三期艺员训练班，同期同学有周润发、卢海鹏、吴孟达，其后萧键铿主力担任幕后工作，曾为电影、电视及舞台剧担任监制及导演，并为各大公司制作及拍摄宣传片，任职亚视期间曾监制的电视剧包括：《银狐》、《皇家警察实录II》、《僵尸道长II》、《我和春天有个约会》、《与狼共枕》和《包青天》等。萧键铿间中亦有参与电视剧《民间传奇》、《网中人》、《上海滩》、《南海十三郎》、《影城大亨》、电影《上海之夜》、《富贵迫人》、《富贵再迫人》与及舞台剧《雷雨》、《大雷雨》的演出。