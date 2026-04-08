72岁肥妈薄纱透视泳照大放送 裙脚飘动露出白皙「绝对领域」 抗拒二度潜水：一落去就浮起

72岁的肥妈自丧夫后寄情工作，闲时在家中种植有机食材，到外地探望子女孙儿，让生活有所寄托。近日肥妈放下繁重的工作，飞往阳光与海滩闻名的沙巴，给自己一个久违的假期。

肥妈大晒白皙「绝对领域」

从肥妈分享的影片可见，身处水清沙幼的沙滩，肥妈兴奋地表示：「太好啦！放假！我竟然可以放假！」字里行间充满对假期的渴望与喜悦。肥妈穿上充满夏日风情的薄纱透视沙滩裙，大晒白皙「绝对领域」，手捧著冰凉的椰青，显得非常写意，精神及心情都极佳。

肥妈潜水露惊喜表情

肥妈此行挑战「海底漫步」，罕有地以一身黑色泳装示人，与海底世界作近距离接触。肥妈上岸后再被邀请潜水，她笑言：「头先我潜完（水），我一落去就浮起，所以我宁愿喺度饮椰青、影吓相，真系好靓。」但从画面中，见到肥妈戴上特制头盔，在水底下被大量鱼群包围，兴奋得擘大口，流露出童真般的惊喜表情，可见她非常享受这次体验。

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肥妈在整个旅程中，精神奕奕又笑容满面，展现出惊人的活力。无论是在沙滩上享受海风，还是在海底与鱼儿共舞，肥妈都表现出满满的正能量和对生活的热爱。相信此行让肥妈叉足电，以更饱满的状态迎接未来的生活与挑战。

肥妈多物业揸手

肥妈曾经历两段婚姻，她曾形容自己比首任丈夫本事，导致对方尊严受损，最终换来丈夫家暴，而离婚收场。而第二任工程师外籍老公施晓洋，肥妈汲取前一次婚姻失败的教训，与老公恩爱多年，可惜施晓洋在2020年因末期肺腺癌病逝。肥妈在内地、香港拥物业外，有指她在马来西亚沙巴亦有一幢3800多呎的复式豪宅，是圈中的隐形富婆。

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