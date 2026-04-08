前TVB新闻之花张文采新屋开箱 厨房空间感十足 客厅装潢实而不华 嫁消防员贴地生活

40岁前TVB新闻首席主播的「新闻之花」张文采，2018年与消防员卢乐辉结婚后，翌年离巢。张文采日前在社交平台上载新片，透露近日新居入伙，见到她在片中分享入厨乐，意外曝光厨房，另一条影片还公开客厅。

张文采坐在梳化开餐

张文采近日在IG分享影片大展厨艺，见到厨房地方宽敞，张文采转身有不少位置，炉具亦相当齐备。另一条影片见到张文采开餐，坐在梳化拍片，装潢风格走实而不华，贴近张文采的生活态度。张文采留言：「新屋装修入伙差唔多一个月，终于可以开始返好好咁拍煮嘢食片俾大家睇啦，亦都邀请咗妈咪同奶奶上嚟食餐便饭。」片中见到张文采炮制多碟菜式：「整餸真系需要好多时间预备，葱油自己整，海蜇自己整，个蒜蓉虾米酱又系自己整，个酸菜汤又系自己整，搞咗我成个下昼，但系煮嘢食真系好好玩」。

相关阅读：前TVB首席新闻主播坐轮椅照流出 惊遇意外断脚行动不便 旧爱系「负评男星」现嫁消防员

张文采遇人不淑浪费四年

张文采在学期间曾在香港电台实习并兼职记者，毕业于珠海学院新闻及传播（荣誉）文学。2008年加入亚视新闻财经频道成为主播，翌年转职TVB。张文采嫁消防员之前，曾恋前TVB艺人罗钧满，二人拍拖四年，在2015年爆出男方「偷食」，最终分手收场。而罗钧满又因酒驾及出轨问题，被封「负评王」，张文采曾自嘲：「今次我实在太蠢，白白浪费咗4年。」

相关阅读：前TVB首席新闻主播连环不幸 负伤开工触伤敏感部位 曾恋「负评男星」自嘲太蠢