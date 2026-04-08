古天乐眼疾未愈开工 被郭羡妮献计戴眼镜拍戏 取笑：感觉很「伯父」

古天乐、郭羡妮、滕丽名、林峰、朱鉴然、陈国邦、黄文标及导演黎震龙昨晚出席电影《寻秦记 Plus+多元宇宙版》谢票场暨「齐齐睇电视剧《寻秦记》大结局见面会」活动。古天乐表示，由1月1日起谢票至现在，这次应该是电影《寻秦记》最后一次谢票活动，他笑言：「不是谢票谢到端午节吧！若谢票谢到过圣诞节我话你叻！」对于票房还差一点便破亿，他希望观众继续支持，他们会做好他们的工作。

滕丽名笑谈豪宅意外曝光

至于要在晚上11时与观众一起看剧集《寻秦记》大结局，滕丽名表示，从未试过这么夜，为了这活动这两天她在家煲剧看足39集，因为老公朱建昆去了滑雪不在家。被问到是否不慎让复式豪宅意外曝光？郭羡妮也忍不住大赞她的家居很靓，对此，滕丽名谦虚笑指，只是乡村地方而已。

古天乐拆解剧情谜团

古天乐在电视台流行与观众同看剧集大结局做宣传活动时，他早已经离开了电视台，郭羡妮与他异口同声表示，从未试过出席这种活动，不过，古天乐晚上仍有追看剧集《寻秦记》，他笑言：「昨晚看第39集时吕不韦及嫪毐还未死，我有没有看错呢？」郭羡妮还清楚记得，当年她一开始是拍摄最后大肚一幕，之后再开始拍其他，很多人问腹中的孩子去了哪里？她当场也问古天乐：「孩子去了哪里？」古天乐笑指：「迟些会有交代。」

古仔眼疾无碍拍新片

由于古天乐的眼睛仍未完全康复，问到快将开拍电影《九龙城寨之终章》可因此受到影响？古天乐表示没有影响。郭羡妮即笑对他说：「你戴眼镜拍摄便可，感觉很『伯父』，但我很喜欢！」古天乐没好气地问她：「你很钟意『伯父』？但我不是演『伯父』。」此外，古天乐的新歌《世纪大骗局》在某销售排行榜夺冠，他却完全不知道，并笑指自己的猫猫正为新歌宣传中，郭羡妮却变身「问题儿童」问古天乐：「为何是黑猫，我现在知道是黑猫了，因为过往很多人用黑猫来代表你，我一直也不明白。」古天乐即窒她说：「你现在知道牠是黑猫，很犀利㖞！你去公园问问那些『伯父』。」

阿滕若得奖拣揽古天乐唔揽老公

另外，滕丽名凭电影《寻秦记》入围角逐香港电影金像奖「最佳女配角奖」，被问到可会和老公结伴出席？她表示不会了，因为怕万一真的获奖，当下不知究竟揽老公还是揽古天乐？所以决定了要揽老板古天乐，老公便不会出现。

滕丽名避谈TVＢ新政策

又，《东周刊》独家爆，TVB为严管旗下艺人的社交网络风险，强制要求旗下艺人将IG、FB、小红书等社交平台帐号密码交由公司「中央管辖」，惟有艺人拒就范而遭雪藏。问滕丽名可有收到通知？她即说：「与我无关，我经理人公司不是TVB，（觉得有没有影响？）不关我事，不知道有没有影响。」

