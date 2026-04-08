吕慧仪囝囝「蟹籽」撞样天王JJ林俊杰 暖心鼓励比赛落败儿子 学霸方式帮爱子打气

43岁的「长脚蟹」吕慧仪，近年凭处境剧《爱．回家之开心速递》中「熊若水」一角，为观众熟悉。近日吕慧仪在IG分享与儿子「蟹籽」的温馨合照，庆祝儿子在游泳比赛中勇夺铜牌，并暖心鼓励儿子，比赛的意义在于挑战和超越过去的自己，而非仅仅为了奖牌，吕慧仪之后还跟囝囝说游水后，可回家打机放松一番，她独特教仔方法及学霸背景，再次受到网民关注。

吕慧仪学霸背景再受关注

吕慧仪中学时期已是屯门区Band 1名校的高材生，中七时更以理科全级第一的佳绩，加上中国语文及文化科A级的优异成绩，成功考入香港科技大学电子工程系。即使在演艺圈打拼多年，她也从未放弃自我增值。近年她在兼顾繁忙的拍摄工作和照顾儿子的同时，毅然半工读完成了牛津大学赛德商学院的行政管理课程，并且所有科目成绩均在80分以上，其惊人毅力和才智，让网民为之赞叹。

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吕慧仪囝囝撞样歌手林俊杰

吕慧仪于2019年宣布与前夫黄文迪离婚，并共同抚养儿子。近年吕慧仪囝囝暴风式成长，网民惊觉他的外貌，与台湾歌手林俊杰「撞样」，引起一时热话。吕慧仪这位拥有工程学背景的学霸妈妈，将其逻辑思维应用于育儿上，而且对于小朋友玩手机有一套特别理论。

吕慧仪分享防止小朋友玩手机方法

吕慧仪的育儿法将儿童成长分为四个阶段并提供对策，在「感觉运动阶段」，她主张绝对禁止婴儿接触电子产品；进入「前运算阶段」时，则需订立严格的奖惩规则来限制使用时间；对于最具挑战性的「具体运算阶段」，亦即是7至11岁，她建议家长运用技术手段配合良好沟通；最后在11至16岁的「形式运算阶段」，应放弃权威式管教，转而引导孩子学习自律，让他们明白「人要控制手机，而非被手机控制」的道理，完美演绎了现代「超级妈妈」的风范。

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