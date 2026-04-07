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《情深深雨蒙蒙》「李副官」惊传离世15年  网民扫墓撞见曹秋根墓碑  不敌癌症之王上海逝世

影视圈
更新时间：20:00 2026-04-07 HKT
发布时间：20:00 2026-04-07 HKT

经典琼瑶剧《情深深雨蒙蒙》中，以忠心耿耿的「李副官」一角广为人知的男星曹秋根，近日惊爆已离世超过十年，消息震撼无数剧迷！此事件的揭发过程极具戏剧性，源于一名粉丝在清明扫墓时的意外发现。

扫墓意外发现曹秋根墓碑

本月清明期间，一名中国网友在扫墓时，偶然发现了演员曹秋根的墓碑，碑文上清晰记载他已于2011年10月18日病逝，享年58岁。这个令人震惊的发现迅速在网路上传开，并冲上热搜。

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网民获悉曹秋根离世好惊讶

事实上，早在2020年便有媒体报导过曹秋根的死讯，但当时并未引起广泛关注。此次因影迷的偶然发现，才让许多看著《情深深雨蒙蒙》长大的观众惊觉，这位熟悉的演员早已悄然离世。消息曝光后，网友纷纷表示震惊与不舍：「什么？李副官早就过世了？我今天才知道！」、「五味杂陈」，并赞扬他「演技精湛、角色立体」，感叹童年回忆的一部分也随之逝去。

曹秋根因胰脏癌病逝

根据资料，曹秋根是上海人，毕业于上海戏剧学院。他于2011年因有「癌症之王」称号的胰脏癌在上海病逝。在其演艺生涯中，「李副官」是他最深入人心的角色，剧中忠诚正直的形象，为他赢得了广大观众的喜爱。

《情深深》多位演员已故

随著「李副官」离世的消息再次浮出水面，网友们也开始追忆《情深深雨蒙蒙》中其他已故的演员。饰演「方瑜」的李钰在2009年因淋巴癌辞世，年仅33岁，英年早逝令粉丝心痛不已；而饰演「秦五爷」的黄达亮则于2013年因心脏病发去世，享寿70岁。

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