金像影后余香凝火辣比坚尼挑战性感极限 S型曲线搭逆天长腿 网民：史上最美辣妈

32岁的金像影后余香凝，近日在她的IG发放了一组令人惊艳的度假照片，瞬间引爆网上热议，她罕有地以一身色彩缤纷的比坚尼泳装示人，大方展现已是两孩之母，但依然保养甚佳的完美体态，性感魅力与阳光气息兼备，让网民为之疯狂，纷纷留言大赞她是「史上最美辣妈」。

余香凝罕晒性感比坚尼泳照

从照片中可见，余香凝身处阳光普照的白色沙滩上，背后是翠绿的棕榈树与蔚蓝的无敌海景，她身穿一套湖水绿与粉红色拼色的比坚尼泳衣，设计简约而不失时尚感，鲜艳的色彩与她一身健康的蜜糖色肌肤形，成完美配搭，更突显出她修长匀称的四肢，而她享受清风的微表情，更电晕一班网民。

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余香凝跟老公育有一对子女

余香凝自2020年与圈外男友陆政渡结婚后，先后在2021年诞下女儿Clare，并于2023年迎来儿子，凑成一个「好」字。即使已是两位孩子的母亲，照片中的她腰间不但没有一丝赘肉，更隐约可见紧实的腹部线条，一双逆天长腿在镜头下，更是展露无遗，完全不似曾经生育，超佳状态令网民惊艳。

余香凝凭《白日之下》赢得金像影后

余香凝自出道以来，凭借其出色的演技备受肯定，演艺事业稳步上扬，先后拍过电影《非同凡响》、《翠丝》、《缘路山旮旯》等，至2024年，她更凭借在电影《白日之下》中精湛的演出，勇夺第42届香港电影金像奖「最佳女主角」殊荣，登上影后宝座，事业婚姻也是大丰收。

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