陈炜认曾听公司「中央管辖」社交网：为大数据争取宣传效益 《东周刊》独家爆张振朗戴祖仪郭柏妍游嘉欣坚拒相让

最新一期《东周刊》独家爆TVB为严管旗下艺人的社交网络风险而推出「辣招」，强制旗下艺人将IG、FB、小红书等社交平台帐号密码交由公司「中央管辖」，惟有艺人拒就范而遭雪藏，郭柏妍、游嘉欣随即被踢出节目《魔音女团》，张振朗和戴祖仪宁失工作也「抗旨」。

陈炜承认听公司提过「中央管辖」社交网

《星岛头条》今日联络4位「抗旨」艺人，齐齐「潜水」至今未回复。而近日因新剧《正义女神》热播，频频跟网民互动的陈炜，向《星岛头条》承认有听公司提过「中央管辖」艺人的社交网，还未实行，她认为公司此举为掌握大数据去争取宣传效益，并不影响自己照常运作社交网，因此没顾虑。

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陈炜不担心受「中央管辖」影响

陈炜续说：「公司是希望掌握网络大数据去争取工作和宣传，操作（社交网）并非交晒出去，都由自己操作，公司只是想掌握多少少。」对于有艺人同事产生疑虑，陈炜最近为《正义女神》频频上网留言覆网民，又会否担心受「中央管辖」影响？她表示相信仍是照旧做法，「如有剧宣传，我就会多发文留言，相信不会有影响。」未就事件回复《星岛头条》的郭柏妍刚刚更新IG，上载学唱歌片段。有网民就认为因钟柔美去年圣诞不小心将被绯闻男友刘展霆揽啜面亲热照上传社交网引发事件。

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