正义女神丨陈炜30年前亚姐冠军旧照曝光 网民惊讶越活越年轻 本尊现身13字回应

由佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛、许绍雄、马贯东、蒋祖曼及戴祖仪主演的TVB和优酷联合呈献的剧集《正义女神》，在中港两地掀起了煲剧热潮。除了佘诗曼演技精湛外，跟她打对台的陈炜，饰演资深大律师「高淑桦」，是一个强势母亲兼法庭不败的长胜将军，角色也深受网民喜爱。近日有网民将陈炜在1996年选亚姐的旧照，跟她现时的照片作对比，网民纷纷惊讶她越活越年轻，连本尊陈炜也忍不住回应：「呢个笑容比30年前真系有啲似」，引起网民热烈讨论。

陈炜感恩自己笑容30年不变

近日有网民制作了一张对比图，将陈炜1996年荣获亚洲小姐冠军时的样貌，与一张她近年的照片并列，引发网上热议，令人惊讶的是，岁月似乎没有在陈炜身上留下痕迹，反而让她增添了几分成熟优雅的韵味，不少网民惊呼她「比30年前更靓」。陈炜本人亦在社交平台大方分享，并写道：「多谢网友cap图，呢个笑容同30年前真系有啲似」。图片中，1996年的她青春可人，而2026年的她则散发著自信从容的魅力。同为一线女星的宣萱也忍不住现身留言，以英文写下：「I like the 2026 Alice」，并附上一个心心眼的表情符号。

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网民称陈炜参加1996年港姐能改写赛果

陈炜的这张对比图，更附带一个「冷知识」，原来当年陈炜一心想参加港姐竞选，却因错过报名日期，才转而参选亚姐，最终一举夺冠。这个有趣的往事也让不少人津津乐道，更有网民大胆假设，如果陈炜当年顺利参加1996年的香港小姐竞选，绝对有实力与当年的冠军李珊珊一较高下，甚至可能改写赛果。

陈炜被洗版赞越活越年轻

陈炜的帖子一出，不少网民纷纷表示「真心keep得超好」、「靓过30年前，好劲呀！」、「2026靓过1996，食咗返老还童丹」，更有人称赞她是「最靓嘅亚姐」。其中一位网民的留言充满深度：「30年前嘅笑容可以俾人记住，仲要cap低，代表你喺某啲人心里面一路都冇变过，可以畀人有呢种感觉，好难得。」可见陈炜在观众心中，不仅是外貌冻龄，其亲切形象也从未改变。

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