李泳汉被揭「双面人」遭旧邻居爆装CCTV扰民侵私瘾 无视邻居非语言障碍：单位常传激烈争吵声

「鼎爷」李家鼎前妻施明于今年3月21日离世，享年74岁。施明丧礼的安排爆发大孖李泳汉与细孖李泳豪隔空互数不是，关系彻底决裂。一波一平，一波又起，前康宏环球董事局主席王利民（Quincy）他日前在个人社交平台发文，揭露李泳汉一家暂住期间的种种行径，私装CCTV监控邻里兼在后楼梯堆积大量垃圾。

李泳汉避谈被称「监控」老窦只想送别亡母

大孖李泳汉为亡母打点丧礼事宜，期间突称遵从母亲遗愿「不欢迎Agnes（弟妇）」出席丧礼，他更声泪俱下指控弟弟「拣老婆唔理阿妈」，更惊爆对方曾向父亲李家鼎索取300万，并有「监控」父亲之嫌。李泳豪其后称早已被踢出家族群组、电话被封锁，甚至被李泳汉以法律上的「监护令」阻止探望母亲长达一年多，但他直言：「只想送妈妈最后一程。」

相关阅读：李泳豪再度回应家庭纠纷 仍未收到亡母施明丧礼详情通知 被兄李泳汉爆「分身家」？

王利民称新邻居进驻后发生「微妙」变化

大孖李泳汉曾反击弟弟李泳豪公开表示过去一年多未能跟母亲施明联络，李泳汉斥弟弟本末倒置，表示对方因母亲不愿见Agnes而不探望，又称爸爸李家鼎曾向他求助，称被李泳豪夫妇监控，外出亦需对方同意，李泳豪未有再为事件再回应，只说：「只想送妈妈最后一程。」事件曝光后，前康宏环球董事局主席王利民（Quincy）日前在其个人FB王利民发文中分享年前与新邻居进驻后发生了「微妙」变化，发现新邻居的单位的门外及后梯门前竟安装多个摄录镜头（CCTV），覆盖范围包括往电梯的通道，当中包括是其家门外及出入必经的公共空间。王利民在文中没有指名道姓，但他转发一篇有关李泳汉的报道，内文提及李泳汉称曾收过李家鼎爷致电求救，声称被泳豪夫妇严密监控，连外出买餸都要获批，报道亦有指两年前李泳汉一家因祖屋「涵碧别墅」装修，迁入毕架山道碧华阁暂住。

王利民称该单位常传异常激烈的争吵声

已经在该大厦居住近廿年的王利民说：「年前有新邻居搬进，现代邻里关系本不复再，更何况睦邻。各家自扫，无可厚非，就算早上咁啱喺䢂口碰面，轻唤（以我音量应清楚可闻）早晨，对方（疫情过后仍长戴口罩的男户主）充耳未闻也只怪自己多此一举。及后方知其并无语言障碍，因该单位常传异常激烈，隔墙也是清楚可辨的争吵声。」王利民又称大厦两梯六伙，每边后梯设大垃圾桶予相连三户共用，本来一直都相安无事，但自从新邻进驻后，连倒垃圾都要忐忑一番：「事关三户另一已系吉屋（有垃圾？咪吓我啦！）惟每晚，系每晚后梯都堆积如山（有图，之前其实留影佐证不胜其数，咁啱仍存档呢两张已系最克制有品）自此我都要摄手摄脚移步往另边后梯，安放吾家两口好几日方储埋一小袋未能回收的废物。」

相关阅读：施明离世丨李泳汉句句有骨寸细佬：弟妇入门头家就散咗 通话纪录揭封锁李泳豪真相

王利民曾为事件向大厦首席保安反映

王利民曾为事件向大厦首席保安反映：「未果，然知背景，原来系名人（失敬，实有眼不识），难怪不屑与啲凡夫街坊打招呼。去年中返家，赫然发觉其门外及后梯门前竟私装摄录镜头，CCTV覆盖范围包括往电梯通道，即都系我家门外及出入必经！！唔知呢啲系咪『监控』呢？？事非得已，只有直报管理公司，但都要扰攘一时方自行拆除。犹幸无耐其全家（我都见过两位相当可爱嘅小朋友，同一位包到冚晒，要以轮椅代步的女士）迁出，只剩孤零惹怜的垃圾桶。我对娱乐新闻，还有他人家事从来兴趣索然，却可没想到这刻对照人设会有感而书。」

网民嘲「有天眼通都要安CCTV」

不少网民在王利民的发文下留言，有人说：「杨CK讲过佢哋养好多狗，但又唔理，成日扫C...当佢工人。」、「有天眼通都要安CCTV。」、「虽然家家有本难念的经，应该俾妈妈好安慰咁上天堂。」、「我都等紧有冇邻居爆料，点知真系有。」亦有人说：「反而想八卦争吵内容…………男跟老婆吵，还跟母亲吵？」王利民只说：「只辨有男女声。」还有人问：「搬咗？个仔似乎一直系住施明间屋，但楼主话佢都住咗廿年，为何是新邻？」王利民则说：「佢系下街新搬上街，无耐再搬返落下街（据保安说）。」