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甄子丹执导兼主演《杀神John Wick》外传掀全球关注 CCTV形容中国电影力量登上国际舞台

影视圈
更新时间：19:29 2026-04-06 HKT
发布时间：19:29 2026-04-06 HKT

动作片巨星甄子丹两年前在《杀神John Wick 4》中饰演失明杀手祈恩（Caine），非常抢镜，深受全球电影迷爱戴。而以祈恩为主角，甄子丹执导兼主演之衍生外传快将开拍，除了外媒高度关注之外，早前CCTV-6电影频道的「中国电影报道」亦形容，甄子丹是少数能自导自演荷里活动作大片的中国电影人。

甄子丹为外传注入东方美学与港式打斗

CCTV-6电影频道《中国电影报道》指出，随著中国影响力日益增强，《杀神John Wick》系列衍生的外传引起广泛关注。甄子丹担任该外传的导演、主演，成为少数能自导自演荷里活动作大片的中国电影人。报道续称，该外传聚焦于《杀神John Wick 4》中，甄子丹扮演的角色祈恩，说明荷里活制作方有意进一步开拓亚洲市场；形容由知名中国导演兼演员甄子丹执导，属明智决策，这举措有助进一步扩展该系列在中国这个巨大票房市场的影响力，也体现制作方希望拓展国际市场的意图。

外媒《DEADLINE》、《PLAYLIST》和《Entertainment Weekly》大肆报道外，同时，美国国际电影产业与票房报道记者Nancy Tartaglione亦认为，甄子丹的参与，能为该外传带来具东方特色的动作美学与港式打斗设计，提升人物深度，为《杀神John Wick》系列带来新气息。

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