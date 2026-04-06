周吉佩《延续．第三人生》个唱5.16登陆广州︰准备同你哋唱餐饱

周吉佩「第三人生演唱会」自2024年底在香港启航，去年在澳门站演出，乐迷反应热烈，门票火速售罄，一直期待下站的演出。今年吉吉终于带着全新篇章的「第三人生演唱会」来到广州，再跟乐迷相聚。周吉佩《延续．第三人生》演唱会将于5月16日于广州正佳大剧院・尚梯馆举行。他在IG兴奋称︰「准备同你哋唱餐饱！」

周吉佩广州多Fans

吉吉曾为「第三人生」的意思作出解读︰「第三人生代表年纪大了，仍可以追梦。虽然很多人为了生活、生存，忘记梦想，甚至越走越远，而只要有梦想，永不怕迟。」今次《延续．第三人生》以「时间、成长、重生」为主轴，周吉佩将以更成熟细腻的声线，结合沉浸式舞台设计与现场乐队编排，演绎经典到全新作品。

门票4.13起公售

门票将于4月13日（星期一）于大麦、携程、秀动公开发售，票价人民币¥780／人民币¥380（全场座位），乐迷敬请锁定官方公告及指定票务平台，亲临现场，一同走进周吉佩《延续．第三人生》的音乐旅程。

周吉佩《延续．第三人生》演唱会-广州站

演出日期：2026年5月16日（星期六）

时间：晚上7时正

地点：广州正佳大剧院・尚梯馆

票价：人民币¥780／人民币¥380（全场座位）

购票平台：大麦｜携程｜秀动

公开发售日期：2026年4月13日（星期一）14︰00 起